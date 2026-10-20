भारत में बास्केटबॉल का आधार मजबूत करने के लिए NBA ग्रासरूट स्तर पर बच्चों तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्रतिस्पर्धा के अवसर देने पर काम कर रहा है। जूनियर एनबीए कार्यक्रम के जरिये अब तक करीब डेढ़ करोड़ बच्चों तक पहुंच बनाई जा चुकी है और लगभग 15 हजार कोचों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी पहल के तहत एसीजी जूनियर एनबीए 3v3 नेशनल टूर्नामेंट इस बार अंडर-16 वर्ग में आयोजित किया जा रहा है।

देश के 10 शहरों में होने वाली इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर 2026 में चेन्नई में खेला जाएगा। दिल्ली चरण में करीब 270 टीमों की भागीदारी के बीच यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है।

यही वजह है कि जब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित केडी जाधव इंडोर हॉल में अंडर-16 लड़कों और लड़कियों की टीमें जब तीन-तीन खिलाड़ियों के साथ कोर्ट पर उतरीं तो दांव पर सिर्फ स्कूली ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय फाइनल तक पहुंचने का मौका था।

एसीजी जूनियर एनबीए 3v3 नेशनल टूर्नामेंट इसी अनुभव को एक मजबूत खिलाड़ी-विकास व्यवस्था में बदलने की कोशिश है। भारत में बास्केटबॉल के ग्रासरूट ढांचे, स्कूली स्तर पर भागीदारी बढ़ाने और जूनियर से सीनियर स्तर तक खिलाड़ियों के विकास की चुनौतियों पर जनसत्ता ने एनबीए इंडिया के कंट्री हेड सनी मलिक से विस्तार से बातचीत की।

सवाल: एनबीए भारत में ग्रासरूट स्तर पर बास्केटबॉल को कैसे देखता है और जूनियर एनबीए कार्यक्रम कितने समय से चल रहा है?

सनी मलिक: ग्रासरूट कार्यक्रमों के लिहाज से एनबीए 2013 से भारत में काम कर रहा है। जूनियर एनबीए कार्यक्रम 13 वर्षों से चल रहा है। अब तक करीब 15 मिलियन (डेढ़ करोड़) बच्चों तक पहुंच बनी है और लगभग 15 हजार कोचों को प्रशिक्षित किया गया है।

सवाल: भारत में आपका युवा-विकास ढांचा कैसे काम करता है?

सनी मलिक: इसे एक पिरामिड की तरह समझा जा सकता है। नीचे की लेयर एसीजी जूनियर एनबीए प्रोग्राम है। यह देश के सबसे बड़े स्कूल-आधारित बास्केटबॉल कार्यक्रमों में से एक है। इस साल इसमें अंडर-16 बच्चे शामिल हो रहे हैं और 10 शहरों को कवर किया गया है। इसके बाद चेन्नई में नेशनल फाइनल होगा।

दूसरी लेयर एनबीए बॉस्केटबॉल स्कूल है, जिसे इंडिया ऑन ट्रैक संचालित करता है। यह उन बच्चों के लिए अधिक तकनीकी प्रशिक्षण का विकल्प है, जो अगले स्तर पर जाना चाहते हैं।

तीसरी और टॉप लेयर राइजिंग स्टार्स इनविटेशनल है। इसमें एशिया-पैसिफिक की बेहतरीन हाई स्कूल टीमें हिस्सा लेती हैं। भारत से भी पिछले दो वर्षों से लड़कों और लड़कियों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं।

सवाल: दिल्ली चरण में भागीदारी कैसी रही?

सनी मलिक: दिल्ली में लगभग 270 टीमों ने हिस्सा लिया। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत से अधिक है। स्टैंड्स में अभिभावक और बच्चे भी मौजूद रहे।

सवाल: अंडर-14 से अंडर-16 में बदलाव किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया?

सनी मलिक: इसका उद्देश्य एक मजबूत और स्पष्ट रास्ता तैयार करना था। 14 से 16 वर्ष की उम्र वह दौर है, जब खिलाड़ी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और अधिक गंभीर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होते हैं।

पहले अंडर-14 और फिर 16 से 18 वर्ष के लिए हाई स्कूल प्रोग्राम था, लेकिन 14 से 16 के बीच एक अंतर रह जाता था। अंडर-16 में बदलाव से इस उम्र के बच्चों को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा मिलेगी और बेहतरीन टीमों के लिए आगे के टूर्नामेंट की ओर रास्ता खुलेगा।

अगर इस उम्र में नियमित और गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगिता उपलब्ध हो तो खिलाड़ी को यह समझने का मौका मिलता है कि उसकी तैयारी में कहां कमी (स्टैमिना, निर्णय क्षमता, डिफेंस या दबाव में अटैकिंग) है।

सवाल: क्या यह कार्यक्रम आम बच्चों के लिए सुलभ है?

सनी मलिक: एसीजी जूनियर एनबीए प्रोग्राम पूरी तरह मुफ्त है। स्कूल टीम ऑनलाइन फॉर्म भरकर, PE (फिजिकल एजुकेशन) टीचर के हस्ताक्षर के साथ हिस्सा ले सकती हैं। शहर-स्तरीय चरण में 4-5 तक मैच होते हैं। विजेता टीमें राष्ट्रीय फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। यात्रा और आवास की पूरी व्यवस्था मुफ्त की जाती है।

सवाल: भारतीय खिलाड़ी जूनियर स्तर पर अच्छा करते हैं, लेकिन सीनियर स्तर पर अक्सर प्रदर्शन में गिरावट क्यों दिखती है?

सनी मलिक: इसका एक बड़ा कारण निरंतर और गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की कमी है। विकसित बास्केटबॉल सिस्टम वाले देशों की तुलना में भारत में एक उम्र के बाद खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित मिलते हैं।

यही वजह है कि सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। बॉस्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) इस दिशा में काम कर रहा है। एनबीए ऐसी पहलों का समर्थन करता है।

सवाल: दिल्ली जैसे चरण से खिलाड़ियों को क्या मिलता है?

सनी मलिक: बच्चों को बड़े एरिना और देश की बेहतरीन स्कूली टीमों के खिलाफ खेलने तथा अपनी कमियों को समझने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय फाइनल और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने के लिए उन्हें स्टैमिना, एंड्योरेंस, तकनीकी समझ और मानसिक मजबूती पर काम करना होता है। यही अनुभव ग्रासरूट लेवल से उच्च स्तर तक के सफर का हिस्सा बनता है।

सवाल: इसका कैलेंडर कब से कब तक चलता है?

सनी मलिक: सितंबर से दिसंबर तक। इस साल के लिए सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमने इसे अहमदाबाद से शुरू किया। इसके बाद हमने इंदौर में प्रतियोगिता कराई। दिल्ली तीसरा शहर है, जहां यह प्रतियोगिता हुई। हम इसे 10 शहरों तक ले जाएंगे और फिर चेन्नई में फाइनल होगा।

दिल्ली चरण के नतीजे

दिल्ली चरण में लड़कों का खिताब गाजियाबाद की नेहरू वर्ल्ड स्कूल टीम A ने जीता। अंश तोमर, जतिन शर्मा, दर्शिल सिंह और वंश शर्मा की टीम ने फाइनल में दिल्ली की मेरठ पब्लिक स्कूल टीम ए को हराया। तीसरे स्थान पर दिल्ली के द मान स्कूल की टीम ए रही।

लड़कियों के वर्ग में गुरुग्राम की प्रेसिडियम स्कूल की टीम ए चैंपियन बनी। अनाया धनखड़, आवा दहिया, आयना गुप्ता और आहाना बिश्त की टीम ने नोएडा स्थित शिव नादर स्कल की टीम ए को पीछे छोड़ा। मेरठ पब्लिक स्कूल की टीम ए ने तीसरा स्थान हासिल किया।

दर्शिल सिंह और अनाया धनखड़ को क्रमशः लड़कों और लड़कियों के वर्ग में MVP (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) चुना गया। ये नतीजे सिर्फ अंतिम पोडियम नहीं बताते, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर से गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा के स्कूलों का प्रदर्शन दिखाता है कि राजधानी के आसपास स्कूली बास्केटबॉल का एक सक्रिय क्षेत्र बन रहा है।

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