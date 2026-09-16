कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय मुक्केबाज जादुमणि सिंह मंडेंगबाम अब एशियन गेम्स में ‘सोने पर पंच’ लगाने के लिए तैयार हैं। 55 किग्रा भार वर्ग के इस मुक्केबाज का मानना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उनके खेल में काफी सुधार हुआ है।

पटियाला स्थित नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (एनआईएस) में एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटे जादुमणि सिंह को कोचों के साथ बेहतर बॉन्डिंग और प्रशिक्षण से अपने खेल को अगले स्तर तक ले जाने का भरोसा है। उनका लक्ष्य साफ है। एशियन गेम्स 2026 से गोल्ड मेडल लेकर भारत लौटना। यहां जादुमणि से हुई बातचीत के कुछ अंश दिये गए हैं।

सवाल: एशियन गेम्स को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में बताइए।

जादुमणि सिंह: यहां एनआईएस पटियाला में एशियन गेम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमें बीएफआई (बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) से भी बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारे सभी मुक्केबाजों के लिए इस बार काफी अच्छा होगा। हम जरूर गोल्ड लेकर आएंगे।

सवाल: NIS पटियाला में कैसी टैक्टिक्स या ट्रेनिंग में चेंज किया, जिससे लग रहा है कि आपका गेम नेक्स्ट लेवल पर है?

जादुमणि सिंह: हमारा कोचेस के साथ काफी अच्छा हुआ है। हमारी हमारे कोचेस के साथ जो बॉन्डिंग है, शानदार है। वह जो हमें बताते हैं, वह हमें सब समझ में आती है। मेरा गेम भी पहले से काफी बेहतर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद और इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इस बार एशियन गेम्स में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा होगा।

सवाल: क्या-क्या सुधार हुआ है?

जादुमणि सिंह: कॉमनवेल्थ गेम्स से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मुझसे जो गलती होती थी, उसमें सुधार के लिए सीखने को मिला है। …तो काफी कुछ सीखने के लिए मिला और मुझे काफी कुछ पता चला है कि मेरे गेम में…। कैसे खेलना है, मेरी क्या गलतियां था। …तो सब कुछ पता चल रहा है।

सवाल: कभी-कभी आपने पूरी बाउट बहुत गुस्से में खेली है? कभी-कभी आपको गुस्सा आता है?

जादुमणि सिंह: नहीं…। मुझे ट्रेनिंग के समय ज्यादा गुस्सा आता है।

सवाल: ट्रेनिंग के समय ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा क्यों?

जादुमणि सिंह: हां…। ट्रेनिंग में मेरी फाइट और मुकाबले के समय मेरी फाइट बहुत ज्यादा अंतर होता है। फर्क होता है।

सवाल: प्रतिद्वंद्वियों से क्या सीखा? अच्छे प्रतिद्वंद्वी होंगे। उनसे सीखा कि गुस्से पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है?

जादुमणि सिंह: हां। काफी अच्छा मिले। जैसे मेरे प्रतिद्वंद्वी जो मुझसे लंबे थे उनसे भी काफी कुछ सीखा और जो छोटे थे उनके साथ भी काफी अच्छा सीखा। लंबे के साथ कब पंच लेना है। कब अटैक करना है। कितना पंच मारना है और कैसे काउंटर खेलना है? …तो इस बार बहुत अच्छा सीखा।

सवाल: आपने मणिपुर में बॉक्सिंग रिवाइव (पुनर्जीवित) की। इतने दिनों के बाद मेडल आया। उसके बारे में बताइए। वहां जाने के बाद सेलिब्रेशन वगैरह कैसा रहा?

जादुमणि सिंह: सेलिब्रेशन अच्छा हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया, क्योंकि एशियन गेम्स की तैयारी के लिए यहां आना था। सिर्फ एक दिन ही घर पर रह पाया। …तो इस बार बहुत अच्छा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। अब एशियन गेम्स से जब पदक जीतकर लौटूंगा तो और अच्छा सेलिब्रेशन होगा।

सवाल: आपने बताया कि ट्रेनिंग में आपका दूसरा रहता है, खेलते समय अलग। …तो इनमें कैसे बैलेंस कैसे बना पाते हैं? गेम में इसका फर्क नहीं पड़ता?

जादुमणि सिंह: यह तो मुझे अब तक खुद भी नहीं पता। मैं ट्रेनिंग में जो गलती करता हूं, मुझसे कॉम्पिटिशन में जाकर वह गलती नहीं होती। ट्रेनिंग में गुस्सा आता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में फाइट में आज तक कभी गुस्सा नहीं हुआ। …तो मेरे साथ यह चीज बहुत अच्छी है। बाहर जाकर मैं गुस्सा नहीं करता हूं। ट्रेनिंग में हमारा लोड ज्यादा आता है, तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा फ्रेंडली रहता है। …और ट्रेनिंग में तो सबको जोर लगाना है।

सवाल: एशियन गेम्स में आप खुद को कहां देख रहे हो?

जादुमणि सिंह: मतलब?

सवाल: मतलब गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल?

जादुमणि सिंह: कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया था कि एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल लेकर ही आऊंगा।

सवाल: क्या लगता है कि वहां पर किससे प्रतिद्वंद्विता मिल सकती है या थोड़ा टफ हो सकता है?

जादुमणि सिंह: मेरी जो वेट कैटेगरी (55 किलोग्राम भार वर्ग) है, उसमें टफ तो सभी से रहेगा। किसी को भी हल्के में नहीं ले सकता। बस मैंने जो मेहनत की है और जो हमारे कोचेस के साथ ट्रेनिंग की है, उस चीज को मैं वहां जाकर अपना अच्छा गेम दिखाऊंगा। मैं सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूं।

सवाल: जादुमणि आपके बॉक्सिंग में कौन से हीरोज रहे? स्पोर्ट्स में कौन हीरोज रहे?

जादुमणि सिंह: बॉक्सिंग में तो मैं अमेरिका के प्रोफेशनल बॉक्सर गेर्वोंटा ब्रायंट डेविस को मानता हूं। …और अन्य खेलों की बात करें तो मैं नेमार जूनियर को पसंद करता हूं।

सवाल: यहां पर अपने भारतीय मुक्केबाजों, भारतीय सीनियरों से कभी बात होती है?

जादुमणि सिंह: हां जी। मैं 2017-18 में पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (एएसआई) गया था। मेरी जर्नी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट से ही शुरू हुई। तब मुझे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। यह भी नहीं पता था कि ओलंपिक में भी खेलना होता है। वहां जाने के बाद मुझे यह सब कुछ पता चला। वहां बहुत सारे भईया लोग थे। वहां पता चला कि इन भईया ने इतने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स खेले हैं। बहुत सारे भईया ओलंपियन थे। वहां उनसे मिलने के बाद मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। पता चला कि कितनी मेहनत करनी है।

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