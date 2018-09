पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर। Express poto by Kevin D’Souza.

Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने बुधवार (19 सितंबर) को विराट कोहली की अनुपस्थिति के कारण पाकिस्तान की टीम को अपनी पसंदीदा टीम बताया है। ये बात उन्होंने दुबई में होने जा रही एशिया कप ग्रुप स्टेज प्रतियोगिता से पहले कही है। पिछली बार ये दोनों पुरातन विरोधी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टकराईं थीं। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था।

मंगलवार (18 सितंबर को) भारत ने बड़ी ही मुश्किल से अपेक्षाकृत नौसीखिया हांगकॉंग टीम को हराकर सिर्फ 26 रनों से जीत हासिल की थी। पाकिस्तान ने एशिया कप का अपना आगाज रविवार (16 सितंबर) को हांगकांग के खिलाफ धमाकेदार जीत से किया था। 1983 की विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे गावस्कर ने कहा, ”पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मेरी पसंदीदा है क्योंकि उनके पास भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराने का बड़ा मनोवैज्ञानिक संबल है।” पूर्व कप्तान गावस्कर ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा,”पिछला खेल और पहले खेली हुई गेंद, हमेशा ही आपके दिमाग में रहती है और वही दिमाग में अस्थिरता की स्थिति पैदा करती है और विराट की गैर मौजूदगी के कारण हालात और कठिन हो गए हैं।”

जादूगर बल्लेबाज विराट कोहली, वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज हैं। वह इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात में क्षेत्रीय छह टीमों की प्रतियोगिता के लिए आराम कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा के हाथों में है। रोहित शर्मा खुद भी इंग्लैंड दौरे में 4-1 से मिली करारी शिकस्त से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर भी गावस्कर की ही बात दोहराते हैं । मांजरेकर ने कहा,”पाकिस्तान की टीम को मैं पसंद करने लगा हूं। क्योंकि वे भी उन्हीं परिस्थितियों में खेले थे, जिन्में हमने मैच खेला था।”

वैसे बता दें कि यूएई साल 2009 से ही पाकिस्तान की टीम का घरेलू मैदान है। साल 2009 में ही श्री लंका टीम के खिलाडियों की बस पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में छह खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इंकार कर दिया था। वहीं भारत ने भी अपने राजनीतिक तनावों के करण द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को खत्म कर दिया था। अब दोनों ​टीमें सिर्फ विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में ही टकराती हैं।

