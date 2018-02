इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने 26 फरवरी को एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड करते हुए लिखा, क्या कोई इस इंग्लैंड के पूर्व कप्तान को पहचानता है? ये तस्वीर पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर नासिर हुसैन की है, जिसमें वह तौलिया लपेटे एक सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस फोटो को बटलर ने इयान वार्ड और डेविड लॉयड को भी टैग किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि तस्वीर नई थी या फिर पुरानी।

ट्विटर पर पोस्ट करते ही ये फोटो तेजी से वायरल हो गई, जिसपर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट भी आने लगे। इस दौरान लोगों ने नासिर हुसैन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक समझ लिया और उन्होंने कई मजाकिया कमेंट भी किए…

at first I thought it was Vladamir Putin doing a walk of shame from Donald’s — Dave (@solid_snakemg) February 26, 2018

Nasser Hussain or Russian President — PV (@DirPrasanna) February 26, 2018

i thought its Putin — Sameed Khan (@kahn0810) February 26, 2018

A less buff body double for Vladimir Putin? — BobFigg (@Roaldan1000) February 26, 2018

Am i the only who wrongly identified him as Vladimir Putin — Prem (@imprem02) February 26, 2018

बता दें कि इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां उसे 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। एकदिवसीय सीरीज के पहले मैच में रॉस टेलर (113) की शतकीय पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने रविवार (25 फरवरी) को इंग्लैंड को तीन विकेट से हरा दिया था। सेडोन पार्क में खेले गए इस मैच में जीत हासिल कर पांच वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में टेलर के अलावा टॉम लाथम की 79 रनों की अर्धशतकीय पारी ने भी अहम भूमिका निभाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में न्यूजीलैंड को 285 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 287 रन बनाकर हासिल कर लिया।

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और तेजी से उसके विकेट गिरते गए। इसके बाद बिखरती टीम को जोस बटलर ने संभाला। बटलर ने 79 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को 284 के स्कोर तक पहुंचाया। इसी स्कोर पर वह रन आउट हो गए। इस बीच, उनका साथ देने आए अन्य बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बटलर के आउट होने के साथ ही इंग्लैंड की पारी समाप्त हो गई। उसने निर्धारित ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए। बटलर ने 65 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके पांच छक्के लगाए, वहीं रूट ने 75 गेदों का सामना कर पांच चौके और एक छक्का मारा।

