कैरिबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2019 में 10 सितंबर को सेंट कीट्स और नेविस पैट्रियोट्स बनाम जमैका तलहवास के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में सेंट कीट्स ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। इस मुकाबले में टॉस जीतकर सेंट कीट्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। इसके जवाब में जमैका के कप्तान क्रिस गेल मैदान में उतरे और अपने आक्रामक लय में दिखे। उन्होंने 62 गेंदों पर ही 116 रनों की आतिशी पारी खेल दी। इसके अलावा वाल्टन ने 36 गेंदों में 73 रन बनाए, जिसकी बदौलत जमैका ने कीट्स को 242 रनों का मुश्किल लक्ष्य दिया।

इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब कीट्स की टीम उतरी तो डेवन थॉमस और एविन लुईस के बीच कमाल की साझेदारी हुई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े। वहीं खास बात रही कि लुईस आक्रामक लय में दिखे और उन्हें महज 17 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। ये सीपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक है। हालांकि वो 53 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एलेन और एवांस की शानदार पारी के चलते कीट्स ने इस विराट लक्ष्य को 19वें ओवर में ही चेज कर लिया।

wow! Take a bow Chris Gayle! A Record 4th CPL 100 for the legend #CPL19 #biggestpartyinsport #SKPvJT pic.twitter.com/kSN2SzOiFV

— CPL T20 (@CPL) September 11, 2019