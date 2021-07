इटली यूरो कप का नया चैंपियन बन गया है। उसने यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप (European Football Championship) के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीता है। मैच टाइम तक दोनों टीमों की ओर से एक-एक गोल किए गए थे। फिर मैच का नतीजा निकलाने के लिए पेनल्टी शूटआउट हुआ।

फुलटाइम से पहले इंग्लैंड के लिए ल्यूक शॉ (दूसरे मिनट) और इटली के लियोनार्डो बोनुची (67वें) मिनट में गोल किए। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड के तीन प्लेयर जेडोन सांचो, मार्कस रैशफोर्ड और बुकायो साका गेंद को गोलपोस्ट में नहीं भेज पाए। इस कारण हैरी केन की इंग्लैंड फुटबॉल टीम को होमग्राउंड पर करीब 60 हजार दर्शकों के सामने शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड 55 साल बाद किसी मेजर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था।

हालांकि, पेनल्टी शूटआउट में उसे इटली के खिलाफ हार मिली। यूरो कप के इतिहास में 1976 के बाद पहली बार फाइनल मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। यूरो कप में दूसरी बार चैंपियन का फैसला पेनल्टी शूट से हुआ। इससे पहले 1976 में पेनल्टी शूटआउट से यूरो कप को चैंपियन मिला था।

इंग्लैंड के पेनल्टी शूटआउट में फाइनल गंवाने पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेम्स नीशम ने इंग्लिश टीम पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘नतीजे के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा क्यों लिया गया। मैच के दौरान सबसे ज्यादा पास करने वाली टीम को विजेता क्यों नहीं घोषित किया गया? मजाक कर रहा हूं।’

बता दें कि 2019 में इंग्लैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल बाउंड्री की संख्या के आधार पर जीता था। वहीं इंग्लैंड की नेटबॉल खिलाड़ी हेलन हाउसबे (Helen Housby) ने अपने देश की हार से खासी दुखी नजर आईं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘कम से कम अगले 48 घंटे तक मैं पास्ता नहीं खाऊंगी।’

Why is it a penalty shootout and not just whoever made the most passes wins? #joking

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 11, 2021