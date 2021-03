लाइव शो के दौरान टूट गया टीवी स्टूडियो का एक हिस्सा, बाल-बाल बचे पैनलिस्ट, लेना पड़ गया ब्रेक

कोलंबिया में ईएसपीएन के टीवी स्टूडियो में बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां खेलों पर चर्चा के दौरान लाइव शो में ही एक टीवी एंकर पर स्टूडियो का हिस्सा टूटकर गिर गया। अचानक हुई इस घटना के बाद सभी पैनलिस्ट आश्चर्य में एक ही जगह बैठे रह गए। सुकून की बात यह रही कि इस घटना में एंकर को कोई खास चोट नहीं आई और वे पूरी तरह ठीक रहे। हालांकि, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह घटना जिस एंकर के साथ हुई उनका नाम कार्लोस ओर्डुज है। वे ईएसपीएन कोलंबिया के साथ जुड़े हैं। जब यह हादसा हुआ, तब वे पैनलिस्ट के तौर पर स्पोर्ट्स शो में लाइव जुड़े थे। अचानक ही उन पर स्टूडियो का एक मॉनिटर जैसा हिस्सा गिर गया। यह सीधे उनके सिर पर गिरा, जिससे उनका चेहरा डेस्क पर लड़ गया। पूरी घटना लाइव शो में ही रिकॉर्ड हो गई।

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY

