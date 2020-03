कोविड-19 कोरोनवायरस नाम की महामारी के कारण पूरी दुनिया ठहर सी गई है। दुनिया भर में इसके संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। मरने वालों की संख्या 7900 से ज्यादा हो गई है। इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली है। वहां मौतों का आंकड़ा 2500 से ज्यादा पहुंच चुका है। भारत में भी इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है।

खेल की दुनिया पर भी नोवल कोरोनावायरस का कहर जारी है। ला लीगा, प्रीमियर लीग, एनबीए समेत ज्यादातर बड़े टूर्नामेंट पहले ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, एशिया इलेवन बनाम वर्ल्ड इलेवन के दो मैच, श्रीलंका का इंग्लैंड टेस्ट दौरा, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे समेत क्रिकेट में भी लगभग हर सीरीज टाल दी गई है।

इस नोवल कोरोनावायरस ने न केवल खेल, बल्कि जीवन के लगभग हर क्षेत्र के लोगों की जिंदगी बाधित कर रखी है। अब जबकि पूरी दुनिया इस महामारी के कारण ठहर से गई है, इस बीच इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन डकेट ने ट्विटर पर अमेरिकी मॉडल और इंस्टाग्राम स्टार केटी बेल की पोस्ट पर कमेंट कर दिया। इसके बाद वे यूजर्स के निशाने पर आ गए। कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया।

केटी बेल ने ट्विटर पर अपनी दो तस्वीरें पोस्ट की थीं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखकर सोशल मीडिया यूजर्स से पूछा था, ‘अंदाजा लगाइए कि मैं क्या सोच रही हूं।’ केटी की इस पोस्ट पर इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने लिखा, ‘कोरोनावायरस के कारण मौसम प्रभावित होगा या नहीं। केटी बेल के फैंस को शायद डकेट का यह जवाब पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने डकेट को ट्रोल करना शुरू कर दिया।’

Whether or not the season will be affected because of corona virus https://t.co/TE3rqgvsyc

— Ben Duckett (@BenDuckett1) March 14, 2020