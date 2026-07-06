मेक्सिको के ऐतिहासिक एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियम में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में मेजबान टीम को 3-2 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस जीत के नायक रहे इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और जूड बेलिंगहैम।

यह वही स्टेडियम है, जहां 1986 विश्व कप में इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ डिएगो माराडोना के विवादित ‘हैंड ऑफ गॉड’ गोल का सामना करना पड़ा था। लगभग 40 साल बाद इंग्लैंड ने उसी मैदान पर एक यादगार जीत दर्ज की।

बेलिंगहैम ने दो मिनट में पलटा मैच

पहले हाफ में जूड बेलिंगहैम ने सिर्फ 98 सेकंड के भीतर दो गोल कर इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिला दी। उन्होंने पहला गोल 36वें मिनट में हेडर से किया और दूसरा 38वें मिनट में हैरी केन के पास पर दागा। हालांकि, मेक्सिको ने 42वें मिनट में जूलियन क्विनोनेस के गोल से स्कोर 2-1 कर दिया।

10 खिलाड़ियों संग भी नहीं टूटा इंग्लैंड

दूसरे हाफ के 54वें मिनट में इंग्लैंड के डिफेंडर जैरेल क्वांसा को खतरनाक फाउल के लिए रेड कार्ड मिला। इसके बाद इंग्लैंड को लगभग 40 मिनट तक सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। 60वें मिनट के आसपास मेक्सिको के गोलकीपर राउल रेंगल के फाउल पर इंग्लैंड को पेनल्टी मिली और हैरी केन ने इसे गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया।

मेक्सिको ने की वापसी की कोशिश

एक मिनट बाद हैरी केन से ही पेनल्टी बॉक्स में फाउल हो गया। री केन ने बॉक्स के अंदर ब्रायन गुटिएरेज पर फाउल किया। VAR रिव्यू के बाद मेक्सिको के अनुभवी स्ट्राइकर राउल जिमेनेज ने पेनल्टी पर गोल कर अंतर 3-2 कर दिया। इसके बाद मेक्सिको ने लगातार हमले किए। अंतिम 21 मिनट और 11 मिनट के इंजरी टाइम में उसने बराबरी की पूरी कोशिश की, लेकिन गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड और इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति मजबूती से डटी रही।

क्वार्टर फाइनल में अब नॉर्वे से मैच

इंग्लैंड अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए शनिवार को नॉर्वे से भिड़ेगा। यह मुकाबला फ्लोरिडा के मियामी गार्डंस में खेला जाएगा।

क्या बोले खिलाड़ी और कोच?

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा, ‘‘यह पागलपन भरा मैच था। हमें हर पल लड़ना पड़ा। माहौल, दर्शक और परिस्थितियां सब हमारे खिलाफ थीं, लेकिन हमने जीत का रास्ता निकाल लिया।’’ दो गोल करने वाले जूड बेलिंगहैम ने कहा, ‘‘यह मेरे इंग्लैंड करियर की सबसे शानदार रात है। हमने कुछ खास कर दिखाया है। अब थोड़ा जश्न मनाएंगे और फिर नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले की तैयारी करेंगे।’’

मुख्य कोच थॉमस टुखेल ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। टुखेल ने कहा, ‘‘नॉकआउट मुकाबलों में जीत का रास्ता निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है। हमने जज्बे और हिम्मत के दम पर हर चुनौती पार की। 10 खिलाड़ियों के साथ और इतनी ऊंचाई पर खेलकर जीतना आसान नहीं था।’’

हैरी केन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में हैरी केन ने विश्व कप करियर का 14वां गोल किया। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी के महान स्ट्राइकर गर्ड म्यूलर की बराबरी की और विश्व कप इतिहास के पांचवें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। साथ ही वह गोल्डन बूट की दौड़ में भी बने हुए हैं। उनसे आगे लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड हैं।

इंग्लैंड को झटका, जॉर्डन चोटिल

मैच के बाद जश्न के दौरान मिडफील्डर जॉर्डन हेंडरसन विज्ञापन बोर्ड के ऊपर गिर गए, जिससे उनकी कलाई में गंभीर चोट लग गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कोच टुखेल ने कहा कि उनकी चोट गंभीर लग रही है।

फिर टूटा मेक्सिको का सपना

मेक्सिको 1986 के बाद पहली बार विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना देख रहा था, लेकिन फिर अंतिम-16 में उसका सफर खत्म हो गया। मेक्सिको के कोच जेवियर अगुइरे ने कहा, ‘‘यह हार बहुत दर्द देती है। हमारे खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन आज किस्मत हमारे साथ नहीं थी। फिर भी उन्हें सिर ऊंचा रखकर मैदान से बाहर निकलना चाहिए।’’

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