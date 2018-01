गजब! इस क्रिकेटर ने दो उंगलियों से पकड़ा कैच, देखता रह गया बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेले गए वनडे सीरीज का अंतिम मैच काफी रोमांचक रहा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.4 ओवरों में 259 रन बनाए थे। जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 12 रन पहले ही 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान इंग्लैंड के मोइन अली ने दो उंगलियों से कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान 24वें ओवर में मोइन अली गेंदबाजी करने आए। मोइन अली की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने अपना पूरा दम लगाकर एक शॉट खेला, ज्यादतर ऐसे शॉट्स पर गेंदबाज बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोइन अली ने उस गेंद को अपनी उंगलियों में फंसा ली। मोइन अली के इस गजब के कैच को देखकर मिचेल मार्श भी हैरान रह गए। मिचेल मार्श उस दौरान 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे थे। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद टीम की उम्मीदें मार्कस स्टोइनिस पर आकर टिक गई, लेकिन वो भी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहे।

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच वनडे मैचों की सीरीज में 4-1 से जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सबसे अधिक 62 रन बनाए तो वहीं जेसन रॉय अपने अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 87 रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए। उनके अलावा ग्लैन मैक्सवेल और टिम पेन ने 34-34 रनों की पारियां खेली।

That incredible catch from Moeen Ali brings Maxwell to the crease.

Watch LIVE: https://t.co/tc335nN8gH #AUSvENG pic.twitter.com/l9Qtem5eoG

— cricket.com.au (@CricketAus) January 28, 2018