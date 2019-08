इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज सारा टेलर मैदान पर अपने प्रदर्शन के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अब वो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोर रही हैं। हाल ही में टेलर ने अपने आधिकारिक इंस्टग्राम अकाउंट पर एक न्यूड तस्वीर शेयर की है। इसमें वो एक हाथ में बैट पकड़े नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद उनकी साथी खिलाड़ी ने ही उनको ट्रोल कर दिया है।

दरअसल इस तस्वीर को साझा करते हुए टेलर ने कैप्शन में लिखा कि ”Waiting to go into bat like…” इसके बाद इंग्लैंड की ही महिला खिलाड़ी एलेक्जेंड्रा हार्टले ने कमेट करते हुए लिखा कि आपने बिना कपड़ो के बल्लेबाजी करने का कब इंतजार किया हैं? हार्टले यहीं नहीं रुकी और उन्होंने लिखा कि आपने नग्न अवस्था में कितनी बार बल्लेबाजी की है और कितने क्रिकेट खेले हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सारा ने कोई इस तरह की फोटो शेयर की हो। इससे पहले भी वो एक न्यूड तस्वीर शेयर कर चुकी हैं।

फोटो शेयर करने के पीछे ये है कारणः दरअसल टेलर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए ऐसा करती हैं। उन्होंने जब पहली बार अपनी न्यूड तस्वीर शेयर की थी तो उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि – जो मुझे जानता है वह इस बात को समझता होगा कि इस तरह का फोटोशूट मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि महिलाओं से जुड़ी इस तरह के अभियान से मैं जुड़ी हूं। इसके लिए मैं वुमेन हेल्थ यूके को धन्यवाद देती हूं। ताजा तस्वीर में भी उन्होंने इस पत्रिका को टैग किया है।

