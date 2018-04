महेंद्र सिंह धोनी के नए हेयरस्टाइल पर फिदा हुई यह महिला क्रिकेटर, हेलिकॉप्टर शॉट पर किया यह कमेंट

भारत के धुरंधर क्रिकेट खिलाड़ी और आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक लाखों-करोड़ों की संख्या में हैं। अब धोनी के प्रशंसकों की लिस्ट में इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनेली वॉट का नाम भी जुड़ गया है। हाल ही में धोनी ने आरसीबी के खिलाफ हुए मैच में ताबड़तोड़ 70 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को मैच जिताया था। इस मैच के बाद डेनेली वॉट धोनी पर फिदा हो गई हैं। डेनेली ने ट्वीट कर एमएस धोनी के हेयरकट की तारीफ की है। इसके साथ ही धोनी के हेलिकॉप्टर शॉट की तारीफ करते हुए डेनेली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे नहीं पता कि मेरा हेलिकॉप्टर शॉट कितना दूर जा पाएगा।

बता दें कि डेनेली इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली के प्रति अपने प्यार को लेकर चर्चा बटोर चुकी हैं। साल 2014 में तो डेनेली वॉट ने बाकायदा विराट कोहली को शादी का प्रस्ताव भी दे डाला था। बीते साल कोहली ने भी अपनी इस प्रशंसक से मुलाकात की थी और उन्हें अपना एक बैट गिफ्ट में दिया था। अब धोनी की बल्लेबाजी देखने के बाद डेनेली उनकी भी फैन हो गई हैं। हाल ही में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे पर डेनेली वॉट भी इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा थीं। इंग्लैंड की महिला टीम ने भारतीय टीम को बुरी तरह से हराया था।

I’m not sure how far my helicopter would go

— Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) April 25, 2018