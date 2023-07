32 साल के जोस बटलर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच, वीडियो देख फैंस बोले- उन्हें एशेज में खिलाओ

इंग्लैंड के व्हाइट बॉल टीम के कप्तान जोस बटलर ने टी20 ब्लास्ट के एक मैच में अविश्वसनीय कैच पकड़ा। उन्होंने इस कैच के जरिए दर्शकों और खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया।

जोस बटलर ने टी20 ब्लास्ट के एक मैच में अविश्वसनीय कैच पकड़ा। फोटो सोर्स- Screenshot

इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर इन दिनों टी20 ब्लास्ट में लंकाशायर के लिए खेल रहे हैं। रविवार को लंकाशायर का मुकाबला नॉर्थम्पटनशायर से था। इस मैच में लंकाशायर ने नॉर्थम्पटनशायर को 6 विकेट से हरा दिया। जोस बटलर ने इस मैच में बल्ले से भले ही कोई बड़ा योगदान न दिया हो, लेकिन उन्होंने अपनी विकेटकीपिंग से सभी को हैरान कर दिया। बटलर ने लिया अविश्वसनीय कैच दरअसल, जोस बटलर ने इस मुकाबले में नॉर्थम्पटनशायर की बैटिंग के दौरान विकेट के पीछे एक शानदार कैच पकड़ा। बटलर ने एक जादुई कैच के जरिए विरोधी टीम के सलामी बल्लेबाज रिकार्डो वास्कोनसेलोस का बेहतरीन कैच पकड़ा। बटलर के कैच को देखकर ना सिर्फ दर्शक बल्कि ग्राउंड पर मौजूद हर खिलाड़ी हैरान रह गया। 32 साल के बटलर की देखिए फुर्ती जोस बटलर का यह अद्भुत कैच नॉर्थम्पटनशायर की पारी के तीसरे ओवर में देखने को मिला। लंकाशायर के गेंदबाज ल्यूक वुड की गेंद रिकार्डो वास्कोनसेलोस के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे गई। यह गेंद बटलर से काफी दूर थी, लेकिन 32 वर्षीय बटलर ने बड़ी ही फुर्ती से अपने बाएं ओर बेहतरीन डाइव लगा दी और गेंद को अपने ग्लव्स में ले लिया। Also Read Ashes: जॉनी बेयरस्टो के स्टंप आउट होने पर रविचंद्रन अश्विन ने किया ट्वीट, खेल भावना को लेकर कही ये बात बटलर को खिलाएं एशेज सीरीज जोस बटलर के इस बेहतरीन कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस ने कॉमेंट कर कहा है कि बटलर को जॉनी बेयरस्टो की जगह एशेज में खिलाना चाहिए। बता दें कि एशेज के दोनों टेस्ट मैच में अभी तक जॉनी बेयरस्टो फ्लॉप रहे हैं। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। एक यूजर ने कहा है कि ‘उड़ता बटलर’। एक अन्य यूजर ने कहा है कि बटलर एशेज क्यों नहीं खेल रहे हैं? WHAT A CATCH BY JOS BUTTLER.pic.twitter.com/e60rQ0BGlp — Johns. (@CricCrazyJohns) July 3, 2023 बल्ले से फ्लॉप रहे बटलर आपको बता दें कि इस मैच में लंकाशायर ने छह विकेट से जीत दर्ज की। 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाशायर ने 17वें ओवर में ही 139 के लक्ष्य को हासिल कर लिया। लंकाशायर की ओर से फिल साल्ट ने 51 गेंदों में नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी पारी की ही बदौलत लंकाशायर ने यह मैच जीत लिया। जोस बटलर बल्लेबाज के दौरान फ्लॉप रहे। उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए।

