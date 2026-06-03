भारतीय महिला टीम ने वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले इंग्लैंड के सामने सरेंडर कर दिया और 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी भारत को 6 विकेट से हार मिली। इस हार से साथ ही भारत ने इस टी20 सीरीज को 1-2 से गंवा दिया। इस टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत को जीत मिली थी, लेकिन फिर उसे इंग्लैंड की महिला टीम ने दूसरे और तीसरे मैच में हराते हुए सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया।

भारत की तैयारी का खुला पोल

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से इंग्लैंड में होगी और भारतीय महिला टीम इस आईसीसी टूर्नामेंट से ठीक पहले इंग्लैंड दौरे पर है। यहां पर भारत ने वर्ल्ड कप से शुरू होने से ठीक पर इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जिसे तैयारी की लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन भारत ने इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ सरेंडर कर दिया और उसे हार का सामना करना पड़ा। अब भारत को इस सीरीज में मिली हार के बाद अपनी कमियों को दूर करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरना होगा।

भारत को 6 विकेट से मिली हार

इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर की 56 रन की अर्धशतकीय पारी साथ ही यास्तिका भाटिया और दिप्ती शर्मा की 32-32 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य मिला और इस टीम ने एलिस कैप्सी की 82 रन की पारी साथ ही हीथर नाइट की नाबाद 70 रन की पारी के दम पर 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहीं जबकि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

भारत ने 1-2 से गंवाई टी20 सीरीज

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने 8 रन की पारी खेली जबकि शेफाली वर्मा भी नहीं चलीं और उन्होंने 11 रन बनाए। जेमिमा ने 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी खेली जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 56 रन बनाकर नाबाद रहीं। इंग्लैंड की धरती पर किसी टी20 मैच में ये उनका इंग्लैंड के खिलाफ पहला अर्धशतक भी रहा। भारत के लिए इस सीरीज में सबसे बड़ी चिंता की बात ये रही कि टीम की ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। भारत को इस कमी को दूर करना होगा। टी20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए मंधाना का बल्ला चलना जरूरी है जो पिछले कुछ वक्त से खामोश है।

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भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज में 6 जून से हिस्सा लेना है। जीत के लिए फेरवरेट मानी जा रही भारतीय टीम की इस टेस्ट के लिए क्या बेस्ट प्लेइंग इलेवन हो सकती है इसका चयन एआई ने किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)