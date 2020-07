कोरोना के खौफ के बीच इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज शुरू हो गई। साउथैम्पटन में मेजबान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है। मैच के दूसरे दिन विंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, यह वीडियो मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज टीम को लंच में मिलने वाले खाने की है। इसमें शेफ ने तरह-तरह के खानों के बारे में बताया है। वीडियो में शेफ मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनी हुई नजर आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि वेस्टइंडीज की टीम को लंच में हनी रोस्टेड बटरनॉट स्क्वाश (Honey Roasted butternut squash), इटैलियन सबनेमापायोर बीफ (Italian subnemarayor beef), चिकन अरबियाता (chicken Arrabiata), स्पाघेती (sphaghheti), स्वीट पोटैटो (sweet potatoe), मैक्सिकन मेडिटेरेनीन वेजिटेबल्स (Mexican-Mediterranean vegetables), गार्लिक ब्रेड्स (garlic breads) और सीजर सलाद (Caesar salad) के अलावा कई चीजें थीं।

Want to know what the #MenInMaroon had for lunch today? Check out the options provided here at The Ageas Bowl! #MenInMaroon #WIReady pic.twitter.com/OCgM3RPU61

— Windies Cricket (@windiescricket) July 9, 2020