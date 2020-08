इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टी20 मैच की सीरीज की शुरुआत शुक्रवार (28 अगस्त) से हुई। मुकाबले में इंग्लैंड के नए स्टार टॉम बैंटन ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने 71 रन की पारी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बैंटन ने 42 गेंद पर 71 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 5 लंबे-लंबे छक्के निकले। बैंटन ने मोहम्मद आमिर, शादाब खान और हारिस रउफ जैसे गेंदबाजों की गेंद पर खूब रन बनाए। उनकी पारी की मदद से इंग्लैंड की टीम ने 16.1 ओवर में 6 विकेट पर 131 रन बनाए।

मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी पूरी नहीं हो सकी। वहीं, पाकिस्तान को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका। मैनचेस्टर में लगातार बारिश और तूफान के कारण अंपायर ने मैच को रद्द घोषित कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने ऑलराउंडर डेविड विली की जगह लेविस ग्रेगरी को टीम में शामिल किया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने वहाब रियाज को टीम में नहीं। उनकी जगह हारिस रउफ को मौका दिया गया। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक दोनों अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में रखा।

Banton has hit maximums so far

How many more can he add?#ENGvPAKpic.twitter.com/ssxIFPZKmI

— ICC (@ICC) August 28, 2020