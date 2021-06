England vs New Zealand 1st Test Playing 11: केन विलियमसन और जो रूट में टक्कर, ये हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग-11

England vs New Zealand 1st Test Playing 11: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। (फोटो- twitter/ England cricket )

England vs New Zealand, ENG vs NZ 1st Test Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match Live Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (2 जून) से खेला जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लॉर्ड्स के मैदान पर दोनों टीमों आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच इंग्लैंड में अब तक 54 मुकाबले हुए हैं। उनमें न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 5 मैच जीत सकी है। मेजबान इंग्लैंड 30 बार जीता है। 19 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

लॉर्ड्स के मैदान पर दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो 17 में से सिर्फ एक टेस्ट मैच में कीवी टीम विजयी हुई है। 8 इंग्लैंड ने जीते हैं। 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। न्यूजीलैंड को यहां इकलौती जीत 1999 में मिली थी। टीम 22 साल बाद यहां जीतने उतरेगी।

प्लेइंग इलेवन में न्यूजीलैंड डेवोन कॉवेन को शामिल करेगा। यह उनका पहला टेस्ट होगा। कप्तान केन विलियमसन ने इसकी घोषणा कर दी है। टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी। मिशेल सैंटनर और मैट हेनरी में से किसी एक को मौका मिलेगा। डेरेल मिशेल और कॉलिन डी ग्रैंडहोम में भी टीम में जगह पाने की टक्कर होगी।

इंग्लैंड की बात करें तो बेन स्टोक्स इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। स्टुअर्ट ब्रॉज और जेम्स एंडरसन की जोड़ी मैदान पर उतर सकती है। ओली रॉबिंसन और क्रेग ओवर्टन में से किसी एक मौका मिलेगा। मार्क वुड और जैक लीच में नौवें स्थान के लिए टक्कर होगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित):

इंग्लैंड: रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, जैक क्रॉली, जो रूट (कप्तान), ओली पोप, डैन लॉरेंस, जेम्स ब्रेसी (विकेटकीपर), क्रेग ओवर्टन/ओली रॉबिंसन, मार्क/जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन।

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम, डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वॉटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम/डेरेल मिशेल, मिशेल सैंटनर/मैट हेनरी, कायेल जेमीसन, टिम साउदी, नील वेगनर।