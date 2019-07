World Cup 2019, Eng vs NZ Playing 11, Squad, Players List: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड

World Cup 2019, England vs New Zealand (Eng vs NZ) Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Score Updates: इंग्लैंड और वेल्स में जारी विश्वकप 2019 का 41वां मैच मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। चेस्टर ली स्ट्रीट के एरिवरसाइड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले इस मैच में इंग्लैंड को हर हाल मैं जीतना होगा। ये मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो की लड़ाई है। अगर इंग्लैंड इस अंतिम लीग मैच में जीत दर्ज कर लेगा तो सेमीफाइनल में उसका स्थान पक्का हो जाएगा। वहीं अगर इंग्लैंड की टीम अगर यह मुकाबला हार जाती है और पाकिस्तान की टीम अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम अगर इंग्लैंड के हाथों यह मैच गंवा देती है तो फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को बड़े अंतर से हरा नेट रनरेट न्यूज़ीलैंड से बेहतर करना होगा।

इंग्लैंड की टीम के पास बल्लेबाजी बहुत गहरी है। वहीं उनके सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय शानदार फोर्म में है। वहीं न्यूज़ीलैंड की ताकत उनकी गेंदबाजी है। तेज ट्रेंट बोल्ट इस विश्वकप में हैट्रिक ले चुके हैं। बोल्ट के अलावा लॉकी फग्र्यूसन भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड – इयोन मोर्गन (कप्तान), जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद।

न्यूज़ीलैंड – केन विलियम्सन (कप्तान), हेनरी निकोल्स, मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर, टॉम लाथम (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिमी नीशम, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी/टिम साउदी, लॉकी फर्ग्युसन, ट्रेंट बाउल्ट।