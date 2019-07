England vs Ireland, Eng vs Ire Only Test Live Cricket Score Streaming Online: इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के लार्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके हैं। कप्तान जो रूट और विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर हैं। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने प्लेइंग इलेवन में जेसन रॉय को भी शामिल किया। जेसन का 116 वनडे खेलने के बाद टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ है। 100 से ज्यादा वनडे खेलने के बाद में टेस्ट में डेब्यू करने वालों में रोहित शर्मा, सुरेश रैना, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच और जिम्बाब्वे के चामू चिबाबा भी शामिल हैं।

इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला एशेज सीरीज के लिए अभ्यास मैच जैसा है। चोट के कारण तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। एंडरसन की पिंडली में चोट है। उनका एशेज सीरीज के पहले मैच में भी खेलना तय नहीं है। आयरलैंड की टीम अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है। उसने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान और दूसरा अफगानिस्तान के खिलाफ भारत सरजमीं पर खेला था। आयरलैंड की टीम पूर्व में खेले गए विश्व कप में पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को हरा चुकी है।

दोनों टीमें :

इंग्लैंड : जो रूट (कप्तान), जेसन रॉय, रोरी बर्न्स, जो डेनली, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मोइन अली, क्रिस वोक्स, सैम करन, जैक लीक, स्टुअर्ड ब्रॉड, ऑली स्टोन।

आयरलैंड : विलियम पोर्टरफील्ड (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, एंडी बालबर्नी, जेम्स मैककोलम, केविन ओ ब्रायन, गैरी विल्सन (विकेटकीपर), मार्क अडायर, एंडी मैकब्राइन, टिम मुर्टघ, स्टुअर्ट थॉमसन, बॉयड रैनकिन।