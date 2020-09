इंग्लैंड ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। तीसरा और आखिरी मैच 8 सितंबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए मैच के हीरो रहे विकेटकीपर जोस बटलर। उन्होंने तूफानी पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। बटलर ने 54 गेंद पर 77 रन बना दिए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और दो छक्के लगाए। बटलर का स्ट्राइक रेट 142.59 का रहा।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी शुरुआत खराब रही। पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले ओपनर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर खाता खोले बगैर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बटलर को कैच थमा बैठे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे गए एलेक्स कैरी 2 रन के निजी स्कोर पर मार्क वुड की गेंद पर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 10 रन बनाकर रनआउट हो गए। कप्तान एरॉन फिं ने 33 गेंद पर 40, मार्कस स्टोइनिस ने 26 गेंद पर 35, ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंद पर 26, एश्टन एगर ने 20 गेंद पर 23 और पैट कमिंस ने 5 गेंद पर 13 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए। आर्चर, वुड और आदिल रशीद को 1-1 सफलता मिली।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर जॉनी बेयरस्टो को मिशेल स्टार्क ने आउट कर दिया। बेयरस्टो 9 रन बनाकर अजीबोगरीब तरीके से हिटविकेट हो गए। इसके बाद बटलर और डेविड मलान ने दूसरे विरेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। मलान 32 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके लगाए। टॉम बैंटन 2 और इयॉन मार्गन 7 रन बनाकर आउट हो गए। बटलर ने मोइन अली के साथ मिलकर टीम को 18.5 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचां दिया। मोइन ने 6 गेंद पर 13 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्टन एगर ने 2 विकेट लिए। स्टार्क और एडम जम्पा को एक-एक सफलता मिली।

