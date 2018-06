England vs Australia 1st ODI Live Cricket Streaming, Eng vs Aus Live Cricket Score: जानिए कहां देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

England vs Australia 1st ODI Live Cricket Streaming: इस सीरीज में कुल 5 वनडे मैच खेले जाने हैं।

England vs Australia 1st ODI Live Cricket Score Streaming, Eng vs Aus Live Cricket Score Streaming, Watch Live Cricket Match Online, Sony Six Live Cricket, Hotstar Live Cricket: स्कॉटलैंड के खिलाफ हार के सदमे से उबर रही दुनिया की नंबर एक टीम इंग्लैंड पांच मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के पहले वनडे में 13 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष वनडे टीम बनने के बाद पहले ही मैच में इंग्लैंड को एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड के खिलाफ छह रन से हार झेलनी पड़ी थी।

जॉनी बेयरस्टा इस मैच में इंग्लैंड की ओर से लगातार तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय पारियों में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने लेकिन इसके बावजूद टीम 372 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही। स्काटलैंड की जीत के सूत्रधार कैलम मैकलियोड रहे जिन्होंने नाबाद 140 रन बनाए। इस हार ने इंग्लैंड की क्षमता पर सवाल उठाए हैं जो कभी विश्व कप नहीं जीत पाया है। बेयरस्टा ने हालांकि कहा है कि इयोन मोर्गन की टीम शीर्ष रैंकिंग से जुड़े किसी भी दबाव से निपटने में सक्षम है। इंग्लैंड को हालांकि जल्द से जल्द इस हार की निराशा को पीछा छोड़ना होगा क्योंकि उसे कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। यह मुकाबला विश्व कप 2019 के मेजबान इंग्लैंड और खिताब के दावेदार ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण SIX HD और Sony SIX पर देखा जा सकता है, जबकि स्ट्रीमिंग SonyLIV पर उपलब्ध होगी।

इंग्लैंड ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम को पांच मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में 4-1 से हराया था और वह नये खिलाड़ियों के साथ आई मेहमान टीम पर एक बार फिर दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे।

