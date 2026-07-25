बेन स्टोक्स के संन्यास और ब्रेंडन मैकुलम के हटने के बाद इंग्लैंड की टेस्ट को नए कप्तान और कोच की तलाश है। इस बीच खबर है कि जो रूट और मार्क्स ट्रेस्कोथिक अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अंतरिम आधार पर इंग्लैंड के कप्तान और कोच हो सकते हैं। इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की नए हेड कोच तलाश रहे हैं। उन्होंने इस हफ्ते कई उम्मीदवारों से संपर्क किया है।

इस रोल के लिए दावेदारों में स्टीफन फ्लेमिंग, जोनाथन ट्रॉट, रिचर्ड डॉसन और टॉम मूडी शामिल हैं। ब्रेंडन मैकुलम को टेस्ट कोच के पद से हटाए जाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने कहा था कि खाली पद 19 अगस्त को पाकिस्तान के पहले टेस्ट से पहले भर दिया जाए। साथ उन्होंने कहा था कि अंतरिम कोच को जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैकुलम के सहायक कोच ट्रेस्कोथिक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

टीम से कोच कब जुड़ेगा

कोच कब इंग्लैंड की टीम से जुड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका कहीं और करार है कि नहीं। फ्लेमिंग और ट्रॉट दोनों ही चेन्नई सुपर किंग्स और अफगानिस्तान के मुख्य कोच पद छोड़ने के बाद फ्री हैं। डॉसन ग्लैमरगन के हेड कोच हैं और मूडी लखनऊ सुपर जायंट्स के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं।

एशेज जीतना प्राथमिकता

ईसीबी पसंदीदा उम्मीदवार एंडी फ्लावर पिछले हफ्ते रेस से बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लंदन स्पिरिट के लिए काम करते रहना चाहते हैं। इंग्लैंड ने साफ कर दिया है कि उनकी ऑस्ट्रेलिया को हराना उनकी प्राथमिकता है। एशेज शुरू होने से पहले वे 10 और टेस्ट खेलेंगे।

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का संभावित वनडे स्क्वाड

भारतीय टीम 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसी दौरान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट होगा। ऐसे में भारतीय वनडे स्क्वाड में कई बदलाव की संभावना है। देखें इस सीरीज के लिए संभावित वनडे स्क्वाड।