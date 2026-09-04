श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए शुक्रवार (4 सितंबर) को इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो गया है। 16 खिलाड़ियों के स्क्वॉड में एन्यूरिन डोनाल्ड और हेनरी क्रोकोम्बे को पहली बार मौका मिला है। डर्बीशायर के ओपनिंग बैटर डोनाल्ड को शानदार सीजन के लिए इंग्लैंड की टी20 स्क्वॉड में जगह मिली है, जबकि ससेक्स के सीमर क्रोकोम्बे से प्रभावित चयनकर्ताओं ने वनडे टीम में शामिल किया है।

हैरी ब्रूक दोनों टीमों की कप्तानी करेंगे। जेमी ओवर्टन की इंग्लैंड की टीम में वापसी हुई है, जो जांघ की चोट के कारण भारत के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज से बाहर थे। इस बीच, फिल सॉल्ट दाहिने क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण सीरीज से बाहर रहेंगे, जबकि जैकब बेथल इस हफ्ते की शुरुआत में अपने घुटने की सफल सर्जरी के बाद उपलब्ध नहीं हैं। वह अपने रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं।

इंग्लैंड की टी20 टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, लियाम डॉसन, एन्यूरिन डोनाल्ड, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवर्टन, आदिल राशिद, जोश टंग।

इंग्लैंड की वनडे टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, सोनी बेकर, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग।

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच व्हाइट बॉल सीरीज

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैच 15 सितंबर को साउथेम्प्टन में, 17 सितंबर को कार्डिफ में और 19 सितंबर को मैनचेस्टर में खेले जाएंगे। इसके बाद 22 सितंबर को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। बाकी वनडे मैच 24 सितंबर को लीड्स में और 27 सितंबर को द ओवल में खेले जाएंगे।

ये हैं 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

भारतीय क्रिकेट के लिए 2026 में सबसे ज्यादा रन विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने बनाए हैं। इशान किशन ने 27 पारियों में 986 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 19 पारियों में 530 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।