श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड ने सोमवार (14 सितंबर) को प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी। जोस बटलर को नया ओपनिंग पार्टनर मिल गया है। एन्यूरिन डोनाल्ड डेब्यू करेंगे। साउथेम्प्टन के एजेस बाउल में मंगलवार (15 सितंबर) को श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच खेला जाएगा।

डोनाल्ड ने इस सीजन में वाइटैलिटी ब्लास्ट के 12 मैचों में चार अर्धशतक सहित 489 रन बनाए और 37 छक्के लगाए, जो टूर्नामेंट का रिकॉर्ड है। 29 साल के इस खिलाड़ी ने फिर हंड्रेड फाइनल में 19 गेंदों पर 38 रन बनाकर ट्रेंट रॉकेट्स को खिताब जीतने में मदद की।

डोनाल्ड को फिल सॉल्ट की जगह इंग्लैंड की टीम में चुने गया है। साल्ट दाएं क्वाड की चोट से उबर रहे हैं। कप्तान हैरी ब्रूक तीसरे नंबर पर आएंगे, जबकि जॉर्डन कॉक्स और टॉम बैंटन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। विल जैक्स, जेमी ओवर्टन और लियाम डॉसन ऑल-राउंडर की भूमिका निभाएंगे, जबकि जोश टंग, सोनी बेकर और आदिल राशिद प्रमुख गेंदबाज होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद जोफ्रा आर्चर को पहले टी20 के लिए आराम दिया गया है।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

एन्यूरिन डोनाल्ड, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, लियाम डॉसन, जोश टंग, सोनी बेकर, आदिल राशिद।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…