न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए मंगलवार (23 जून) को दो दिन पहले ही इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 4 बदलाव हुए हैं। कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ी नाइट क्लब विवाद के कारण ओवल में दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए। दोनों को मामले में क्लीन चिट मिल गई और इंग्लैंड की टीम में चुना गया।

स्टोक्स, एटकिंसन, जेमी स्मिथ और शोएब बशीर ने जेम्स रेव, जॉर्डन कॉक्स, मैथ्यू फिशर और सोनी बेकर की जगह ली। हालांकि, ओली रॉबिन्सन की वापसी नहीं हुई, जिन्होंने लॉर्ड्स में शानदार प्रदर्शन किया था। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। अगले टेस्ट में चोटिल होने के कारण नहीं खेले। जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 में बरकरार हैं। वह पहला टेस्ट नहीं खेले थे। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में पहला टेस्ट जीता था। ओवल में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। अब तीसरा टेस्ट सीरीज के विजेता का फैसला करेगा।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11 XI

बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, शोएब बशीर।

पिछले सात में छह टेस्ट हारा इंग्लैंड

ओवल में इंग्लैंड की हार का मतलब है कि पिछले सात टेस्ट मैचों में से छह में उसे हार का सामना करना पड़ा है,जिसकी शुरुआत सितंबर 2025 में ओवल में ही पर भारत के खिलाफ हार से हुई थी। भारत ने यह मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली थी।

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड

बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग।

चेतावनी के साथ स्टोक्स-एटकिंसन की वापसी

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की 15 में वापसी के बाद इंग्लैंड ने सोनी बेकर, जेम्स रेव और हेनरी क्रोकोम्बे को रिलीज कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें।