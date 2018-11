इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वनडे फॉर्मेट के कप्तान इऑन मॉर्गन ने अपनी गर्लफ्रेंड तारा रिजवे के साथ शुक्रवार (3 नवंबर) को शादी कर ली। उन्होंने समरसेट में ऐतिहासिक बाबिंगटन हाउस में अपनी प्रेमिका तारा रिजवे के साथ शादी की। इस शादी समारोह में उनके परिवार और दोस्त के लोग शामिल हुए। इआॅन की गर्लफ्रेंड तारा लंदन स्थित एक फैशन हाउस बरबरी में मार्केटिंग को-ऑडिनेटर है। दोनों वर्ष 2010 से एक साथ हैं। उस समय तारा की उम्र महज 17 साल थी और क्रिकेटर की उम्र 24 साल थी। क्रिकेटर आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सरीजी खेलने के लिए एडिलेड में थे। वे इंग्लैंड क्रिकेट टीम में खुद को स्थापित करने में जुटे हुए थे। लेकिन अब बांए हाथ के धुरंधर बल्लेबाज अपने देश की क्रिकेट टीम का वनडे और टी-20 फॉर्मेट में नेतृत्व कर रहे हैं।

