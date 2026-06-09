न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के बाद मैदान से बाहर की गतिविधियों के कारण इंग्लैंड क्रिकेट में विवाद पैदा हो गया। इस विवाद के केंद्र में टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और लॉर्ड्स के हीरो गस एटकिंसन हैं। खबर है कि स्टोक्स कप्तानी छोड़ने के साथ-साथ संन्यास ले सकते हैं। हालांकि, उनके पास एक विकल्प कुछ दिन के लिए क्रिकेट से दूरी बनाने का भी है।

स्टोक्स और एटकिंसन जीत के बाद जश्न मानने नाइट क्लब गए थे। वहां उनकी सारासेन्स रग्बी क्लब के खिलाड़ी से लड़ाई हो गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी थी कि वह इस घटना की जांच कर रहा है। दोनों खिलाड़ियों का आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहने की उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का ऐलान नहीं किया है। हैरी ब्रूक कप्तान के विकल्प के तौर पर देखे जा रहा हैं। ब्रूक खुद ऐसे विवाद का हिस्सा रह चुके हैं। वह वनडे और टी20 में भी टीम के कप्तान हैं।

क्या फैसला लेंगे स्टोक्स

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार ईसीबी ने बेन स्टोक्स से इंग्लैंड टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने भविष्य पर फैसला लेने को कहा है। दिक्कत यह है कि बोर्ड को कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या करेंगे? जानकारी के अनुसार सोमवार को, बोर्ड ने स्टोक्स को अपनी शर्तों पर कप्तानी छोड़ने और अपना टेस्ट करियर जारी रखने का विकल्प दिया था। अगर वह यह नहीं करते हैं तो भी ईसीबी टीम से जुड़े नियमों को तोड़ने के लिए उन्हें उनके पद से हटा सकता है।

स्टोक्स की राह काफी विकट

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह के विवाद हुए उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम के कल्चर को बदलने पर जोर रहा है। इसे देखते हुए इस नई घटना के बाद स्टोक्स की राह काफी विकट है। स्टोक्स शायद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लें। माना जा रहा है कि 35 साल के स्टोक्स इस पर विचार कर रहे हैं।

मैकुलम से भी रिश्ते अच्छे नहीं

स्टोक् अब सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, इस तरह से 15 साल के करियर को खत्म करना बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन एशेज के बाद स्टोक्स और हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि स्टोक्स आगे बढ़ जाएं।स्टोक्स के लिए एक और संभावित रास्ता खेल से कुछ समय क लिए दूरी बनाना है। उन्होंने जो रूट के बाद कप्तानी संभालने से एक साल पहले 2021 की गर्मियों में मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अनिश्चितकालीन ब्रेक ली थी।

हैरी ब्रूक भी रहे हैं विवादों में

स्टोक्स की अनुपलब्धता पर वर्तमान कप्तान हैरी ब्रूक टीम की कमान संभाल सकते हैं। साल की शुरुआत में ब्रूक पर न्यूजीलैंड के क्लब में बाउंसर से लड़ाई के कारण लगभग 30,000 पाउंड (36 लाख रुपये से ज्यादा) का जुर्माना लगाया गया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उन्होंने खुद स्वीकारा था कि उनका करियर खत्म हो सकता था।

क्या रूट करेंगे कप्तानी?

ब्रूक और बाउंसर की लड़ाई हुई थी तब जोश टंग और जैकब बेथल भी साथ थे। बेथल भी कप्तानी के विकल्प हो सकते हैं। उन्हें 21 साल की उम्र में ही आयरलैंड दौरे पर इंग्लैंड की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था। जो रूट टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन 2022 में रिकॉर्ड 64 मैच में कमान संभालने के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। वह शायद ही यह भूमिका निभा सकें।

न्यूजीलैंड दौरे पर नाइट क्लब में क्या हुआ था, जिसके कारण ब्रूक ने मांगी माफी?

न्यूजीलैंड दौरे पर वेलिंगटन वनडे से एक रात पहले क्लब में एंट्री न मिलने के बाद इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल के कप्तान हैरी ब्रूक की बाउंसर से लड़ाई हुई थी। इस बर्ताव के लिए उन पर लगभग 30,000 पाउंड (36 लाख रुपये से ज्यादा) का जुर्माना लगाया गया और उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई। पूरी खबर पढ़ें।