पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी दिनों बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम करीब 16 साल बाद 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। पिछली बार 2005 में तीन टेस्ट और पांच वनडे खेलने के लिए इंग्लिश टीम पाकिस्तान गई थी। दोनों टीमों के बीच अगले साल कराची में दो टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार (18 नवंबर) को दौरे के बारे में आधिकारिक घोषणा की।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा, ‘‘इंग्लैंड की टीम अगले साल 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची पहुंचेगी। 14 और 15 अक्टूबर को लगातार दो टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें वहां से 16 अक्टूबर को भारत के लिए उड़ान भरेंगी।’’ पिछली बार जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान गई थी तब माइकल वॉन कप्तान थे। वे मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। तब मार्कस ट्रेस्कोथिक ने टीम का नेतृत्व किया था।

JUST IN: England will travel to Pakistan for a T20I tour in October 2021

