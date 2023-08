Ben Stokes World Cup: बेन स्टोक्स एक ‘शर्त’ पर विश्व कप में खेलने के लिए भरेंगे हामी, संन्यास से कर सकते हैं वापसी

Ben Stokes To Come Out Of Retirement: बेन स्टोक्स इंग्लैंड के वनडे विश्व कप खिताब बचाने में मदद करने के लिए अगले सीजन के इंडियन प्रीमियर लीग को छोड़ने करने को तैयार हैं।

बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय सफेद गेंद क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। (सोर्स- एपी)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram