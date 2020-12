इंग्लैंड ने तीन टी20 की सीरीज के आखिरी मैच में मंगलवार (1 दिसंबर) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। उसने केपटाउन में खेले गए मुकाबले में मेजबान टीम को 9 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे डेविड मलान और जोस बटलर। दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज मलान ने 47 गेंद पर नाबाद 99 रन बनाए। दूसरी ओर, बटलर ने 46 गेंद पर नाबाद 67 रन बनाए।

मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 191 रन ठोक दिए। कप्तान क्विंटन डीकॉक और रीजा हैंड्रिक्स का बल्ला नहीं चला। डीकॉक 12 गेंद पर 17 और हैंड्रिक्स 14 गेंद पर 13 रन बनाकर चलते बने। टेम्बा बवुमा ने 26 गेंद पर 32 रन बनाए। इस दौरान एक चौका और दो छक्के लगाए। अफ्रीकी टीम के लिए फाफ डुप्लेसिस और वान डर डुसेन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी की।

Chris Jordan is now England’s leading wicket-taker in men’s T20Is

How many do you think he will take today?#SAvENG pic.twitter.com/TTRmzDNtjv

— ICC (@ICC) December 1, 2020