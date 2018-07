LGBT समर्थन के लिए मैदान पर कुछ ऐसा करने जा रहे इंग्लिश क्रिकेटर

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने LGBT (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर) समानता चैरिटी स्टोनवेल के साथ मिलकर रेनवो लेससे मुहिम को एक बार फिर क्रिकेट में जगह दी है। एलजीबीटी के समर्थन की यह मुहिम टी-20 ब्लास्ट और महिला क्रिकेट सुपर लीग (डब्ल्यूसीएसएल) के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। यह 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जारी रहेगा। ईसीबी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (आईसीसी) की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक, न सिर्फ लेसस बल्कि, स्टम्प, झंडे और बड़ी स्क्रीनों पर रेनवो को दर्शाया जाएगा, जो इस मुहिम के प्रति ईसीबी के समर्थन को जाहिर करेंगे।

Great to see @ECB_cricket hosting another #RainbowLaces weekend in the Kia Super League and T20 Blast! Had a fantastic impact last year!

Will be wearing my own rainbow laces in my own games this weekend and (fingers crossed) scoring some runs with #RainbowBat! pic.twitter.com/BaPZ3pv8Z3

— Tom Carr (@ItsMeTomC) July 27, 2018