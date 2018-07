FIFA World Cup 2018, Eng vs Swe, England vs Sweden Football, Prediction, Dream11, Head to Head, Live Score Streaming: फीफा विश्व कप-2018 में शनिवार (7 जुलाई) को 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाने हैं। पहला मुकाबला शाम साढ़े सात बजे होगा, जिसमें स्वीडन-इंग्लैंड के बीच भिडंत होगी। वहीं दूसरा मैच रूस- क्रोएशिया के बीच रात 11:30 शुरू होगा। ब्राजील और उरुग्वे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। वहीं फ्रांस और बेल्जिय ने अंतिम-4 में अपना स्थान पक्का कर लिया है।

फीफा विश्व कप-2018 के मैच Sony Ten 2 और Sony Ten 2 HD पर अंग्रेजी, जबकि Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD पर हिंदी में देखे जा सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध रहेगी।

संभावित टीम:

स्वीडन – ओल्सन, ऑगस्टिंसन, ग्रैनक्विस्ट, लिंडेलोफ, क्रैफथ, क्लेसन, लार्सन, एकडल, फोर्सबर्ग, बर्ग, टोवोनन

इंग्लैंड – पिकफोर्ड, मगुइर, स्टोन्स, वाकर, ट्रिपपीयर, रोज़, लफ्टस, गाल, हेंडरसन, लिंगर्ड