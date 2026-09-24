श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में पहले खेलते हुए 321 रन बनाए। लीड्स, हेडिंग्ले में खेले जा रहे इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान कुसल मेंडिस ने 100 गेंद पर 121 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली। इस शतक के साथ वह श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा के खास क्लब में शामिल हुए।

इंग्लैंड की टीम ने सीरीज का पहला मुकाबला 89 रनों से जीतते हुए 1-0 की बढ़त बनाई थी। अब यह मुकाबला जीत कर सीरीज कब्जाने के लिए इंग्लैंड के सामने 322 रनों का लक्ष्य है। इस मैच में कुसल मेंडिस ने 112 और कमिंदु मेंडिश ने 65 गेंद पर 54 रन की पारी खेली। वहीं पवन रत्नायके ने 39 गेंद पर 48 रन बनाए। अंत में जनिथ लियानगे ने 26 गेंद पर 32 रन बनाते हुए स्कोर 320 पार पहुंचाया।

कुसल मेंडिस ने की कुमार संगकारा के क्लब में एंट्री

श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस बतौर विकेटकीपर कप्तान वनडे शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले कुमार संगकारा ने बतौर विकेटकीपर कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2011 में वानखेड़े के मैदान पर 111 रनों की पारी खेली थी। वहीं मेंडिस का यह बतौर विकेटकीपर श्रीलंका के लिए 5वां वनडे शतक है। उनके करियर की यह 7वीं वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी भी थी।

श्रीलंका के लिए बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले बल्लेबाज

23 शतक: कुमार संगकारा

कुमार संगकारा 5 शतक: कुसल मेंडिस

कुसल मेंडिस 2 शतक: रोमेश कालुवितरणा

रोमेश कालुवितरणा 2 शतक: दिनेश चांडीमल

दिनेश चांडीमल 2 शतक: निरोशन डिकवेल्ला

निरोशन डिकवेल्ला 1 शतक: कुसल परेरा

वहीं श्रीलंका के लिए लीड्स में आखिरी शतक एंजेलो मैथ्यूज ने लगाया था। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 113 रन की पारी खेली थी। श्रीलंका के लिए इंग्लैंड में अब तक लगे 15 में से 6 शतक हेडिंग्ले, लीड्स में ही आए हैं।

इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो गस एटकिंसन और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट झटके। वहीं जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 68 रन दिए और महंगे साबित हुए। हालांकि, एक विकेट आर्चर को जरूर मिला। जोश टंग, विल जैक्स और जेमी ओवरटन को इस मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिला। सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला 27 सितंबर को लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेला जाएगा।

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साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट पर 297 रन बनाए। मैथ्यू ब्रीट्जके ने शतक जड़ा और अंत में मार्को यानसेन ने 75 रन की तूफानी पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





