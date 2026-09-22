इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर जो रूट का शानदार फॉर्म जारी है। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में मंगलवार (22 सितंबर) को रूट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। लगातार सातवीं पारी में 40 से ज्यादा रन ठोककर रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23000 रन पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के 8वें खिलाड़ी बने।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भारतीय बलल्लेबाजों का दबदबा है। भारत के 3 बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ने 23000 से ज्यादा रन बनाए हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने भी लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस भी लिस्ट में शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर- 34357।

कुमार संगकारा 28016।

रिकी पोंटिंग 27483।

महेला जयवर्धने 25957।

जैक्स कैलिस 25534।

राहुल द्रविड़ 24208।

जो रूट ने 5 चौके की मदद से 52 गेंद पर 44 रन बनाए

श्रीलंका के खिलाफ मैच में जो रूट ने 5 चौके की मदद से 52 गेंद पर 44 रन बनाए। उन्हें डेब्यूटेंट सचिन्दु कोलोम्बगे ने बोल्ड किया। रूट ने बेन डकेट के साथ 51 और कप्तान हैरी ब्रूक के साथ 68 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इससे पहले उसने 3-0 से टी20 सीरीज अपने नाम की थी।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

टॉम बैंटन, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), विल जैक्स, रेहान अहमद, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग।

श्रीलंका की प्लेइंग 11

पथुम निस्सांका, कामिंडू मेंडिस, कुसल मेंडिस (कप्तान) (विकेटकीपर), पवन रथनायके, चरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, दुनिथ वेल्लालेज, दुष्मंथा चमीरा, सचिन्दु कोलंबेज, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका।

श्रीलंका से पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान एक दिन पहले ही कर दिया। बेन डकेट के साथ टॉम बैंटन ओपनिंग करते दिखेंगे। पूरी खबर पढ़ें।