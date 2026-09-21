इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान एक दिन पहले ही सोमवार (21 सितंबर) को कर दिया। अनुभवी आदिल रशीद की जगह युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इससे पहले इंग्लैंड ने वनडे भारत के खिलाफ खेला था। लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 27 रनों से जीत दर्ज की थी। तब की प्लेइंग 11 और श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 में ज्यादा अंतर नहीं है।

आदिल रशीद के अलावा जैकब बेथल और सैम करन प्लेइंग 11 में नहीं हैं। रेहान अहमद के अलावा टॉम बैंटन और जेमी ओवर्टन को मौका मिला। रशीद स्क्वाड क हिस्सा हैं, लेकिन बेथल और करन हिस्सा नहीं हैं। दोनों ही खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड को चोट के कारण फिल साल्ट की सेवाएं भी नहीं मिलेंगी।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

टॉम बैंटन, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, विल जैक्स, रेहान अहमद, जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग।

इंग्लैंड का स्क्वाड

टॉम बैंटन, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, विल जैक्स, रेहान अहमद, जेमी ओवर्टन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, आदिल रशीद, लियाम डॉसन, जॉर्डन कॉक्स और हेनरी क्रोकोम्बे।

श्रीलंका का स्क्वाड

कुसल मेंडिस (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कामिंडू मेंडिस, चरित असलांका, जनिथ लियानागे, पवन रथनायके, दसुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेल्लालगे, महेश तीक्ष्णा, सचिन्दू कोलोम्बगे, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका।

श्रीलंका का क्लीन स्वीप करके T20I रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा इंग्लैंड

इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में शनिवार को श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में सिर्फ 9.4 ओवर में 125 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पूरी खबर पढ़ें।