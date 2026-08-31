इंग्लैंड दौरे पर लगातार दो टेस्ट मैचों में करारी हार झेलने वाला पाकिस्तान अब विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को दौरे के बीच से ही स्वदेश वापस बुला सकता है। टेस्ट टीम के कोच सरफराज अहमद का भविष्य भी संकट में है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर मौजूद पाकिस्तान को लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड से पारी और 103 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से शिकस्त दी।

रिजवान और इमाम को वापस बुलाने का फैसला

‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रिजवान और इमाम को वापस बुलाने का फैसला किया गया है।’ इंग्लैंड दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी मीडिया ने दूसरे टेस्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक होने की भी खबर दी है।

बैठक में कौन हुआ शामिल

इस बैठक में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी, मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) सुमैर अहमद, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलमान नसीर, पूर्व क्रिकेटर और वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद तथा सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच माइक हेसन शामिल हुए।

पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बड़ी चिंता

पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी को इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर उनसे ऊपर के स्तर पर बैठे लोगों की नाराजगी और निराशा से अवगत करा दिया गया है। सूत्र ने कहा, ‘दूसरे टेस्ट के दौरान स्काई स्पोर्ट्स पर इमरान खान के बेटों का साक्षात्कार प्रसारित किए जाने की घटना से भी शीर्ष स्तर पर नाराजगी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता मीडिया में पाकिस्तान टीम की बन रही छवि और मैदान पर उसका प्रदर्शन है।’

माम बड़ी मुश्किल में हैं

सूत्र ने दावा किया कि मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक दोनों ही स्वदेश लौट रहे हैं। सूत्र ने कहा, ‘इमाम बड़ी मुश्किल में हैं।’ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए दो टेस्ट मैच खेल चुके 23 वर्षीय अब्दुल्ला फजल को इंग्लैंड भेजा जाना लगभग तय है। इमाम दूसरे टेस्ट के पहले दिन क्षेत्ररक्षण के दौरान चोटिल हो गए थे। इसी वजह से वह बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। हालांकि, उनकी चोट की गंभीरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सरफराज अहमद के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान

सूत्र के मुताबिक बैठक में माइक हेसन को टेस्ट टीम की जिम्मेदारी सौंपने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हेसन अब इंग्लैंड दौरे के बाकी हिस्से में पाकिस्तान टीम के साथ बने रहेंगे। हेसन की टेस्ट टीम के साथ मौजूदगी ने पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज अहमद के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।

इंग्लैंड-पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के बाद अंक-तालिका

इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और अंकतालिका में पाकिस्तान की टीम 9वें स्थान पर ही है। वहीं इस मैच के बाद भारत अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। पूरी खबर पढ़ें।