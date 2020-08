इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड को चांदी के स्टम्प से सम्मानित किया गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के सातवें गेंदबाज हैं। उन्हें यह सम्मान इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की ओर से दिया गया है। ब्रॉड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान ही 500 टेस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने की उपलब्धि अपने नाम की थी।

तीसरे टेस्ट मैच से पहले भी बारिश हुई। इस कारण टॉस देर से हुआ। बारिश रुकने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ओर से मैदान पर ही एक अनौपचारिक समारोह आयोजित किया। इस समारोह में ईसीबी के चेयरमैन कॉलिन ग्रेव्स ने ब्रॉड को चांदी का स्टम्प भेंट किया। इसके अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी कॉलिन ग्रेव्स को एक टी-शर्ट भेंट की। इस टी-शर्ट में इंग्लैंड की मौजूदा टेस्ट टीम के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। बता दें कि ग्रेव्स का समाप्त हो रहा है। इसलिए खिलाड़ियों की ओर से उन्हें यह अनूठी भेंट दी गई।

इंग्लैंड-पाकिस्तान की इस सीरीज से पहले तक 500 टेस्ट विकेट लेने वालों की सूची में कर्टनी वाल्श सबसे आखिरी नंबर पर थे। अब स्टुअर्ट ब्रॉड भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। ब्रॉड के अब 511 टेस्ट विकेट हो गए हैं। वहीं, वॉल्श के नाम 519 टेस्ट विकेट हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन नंबर एक पर हैं। उनके नाम 800 टेस्ट विकेट हैं।

वहीं ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न 708 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। उनके नाम 619 विकेट हैं। उन्होंने 132 टेस्ट मैचोें में इतने विकेट लिए थे। सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वालों की सूची देखें तो टॉप-3 में तीनों स्पिनर हैं।

A silver stump was presented to @StuartBroad8 before play to mark his incredible achievement of Test wickets! #ENGvPAK pic.twitter.com/aBjFYCEZvv

— England Cricket (@englandcricket) August 21, 2020