ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथर्टन का इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान के साथ इंटरव्यू को दिखाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) नाखुश है। यह इंटरव्यू लॉर्ड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के पहले दिन के लंच के दौरान दिखाया गया।

क्रिकइंफो के अनुसार पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स से इंटरव्यू दिखाने के लिए शिकायत की। उसने विरोध में ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मैदान पर न उतरने के विकल्प पर विचार किया। एथर्टन के साथ बातचीत में इमरान के बेटों सुलेमान और कासिम खान ने अपने पिता की सेहत को लेकर चिंता जताई, जो तीन साल से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी जान की चिंता है।

18 मिनट की क्लिप चलाई गई

जानकारी के अनुसार पीसीबी ने लंच ब्रेक से पहले स्काई से इस सेगमेंट के विरोध में संपर्क किया और धमकी दी कि अगर यह टेलीकास्ट हुआ तो उनके खिलाड़ी लंच के बाद मैदान पर नहीं आएंगे। बातचीत के दौरान स्काई ने इंटरव्यू में देरी की और आखिरकार 18 मिनट की क्लिप चलाई। जब तक यह खत्म हुआ पाकिस्तान के खिलाड़ी दोपहर 2.40 बजे दूसरा सेशन के लिए मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे थे।

पीटीवी ने नहीं दिखाया इंटरव्यू

एथर्टन ने बुधवार सुबह लॉर्ड्स के राइटर्स रूम में इमरान के बेटों के साथ इंटरव्यू किया। स्काई ने इस टेस्ट से पहले एक टीजर चलाया। पाकिस्तान में पीटीवी इस सीरीज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उसने इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट नहीं किया। पिछले कुछ हफ्तों से इमरान खान के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है। उनके बेटे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल दिलाने की कोशिशें तेज कर रहे हैं।

अस्पताल से जेल भेजे गए इमरान

पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को राजधानी इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। इसके बजाय उन्हें सरकारी पीआईएमएस ले जाया गया और चेक-अप के तुरंत बाद जेल वापस भेज दिया गया। इमरान की बहनों और बेटों ने आरोप लगाया है कि यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें अपने निजी डॉक्टर से मिलने दिया जाए।

इमरान के लिए 21 पूर्व कप्तानों ने शहबाज शरीफ को पत्र लिखा

पिछले हफ्ते, एथर्टन समेत 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे गुजारिश की गई कि इमरान को जेल में सही देखभाल मिले। इस लेटर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के कप्तान शामिल थे। यह फरवरी में 14 कप्तानों के लिखे पिछले पत्र का फॉलो-अप था, जिसका पाकिस्तान सरकार से कोई जवाब नहीं आया था।

इमरान खान को लेकर कपिल देव ने जाहिर किया अपना दर्द

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने इमरान खान के बारे में कहा कि उनकी जो स्थिति इस वक्त है और जो खबरें आती है उसे जानकर काफी दुख होता है। वो पाकिस्तान के पूर्व पीएम रहे हैं और उन्हें सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। पूरी खबर पढ़ें।