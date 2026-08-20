इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज बुधवार 19 अगस्त से हुआ। हेडिंग्ले (लीड्स) में दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और खेल के पहले दिन ही पाकिस्तान की टीम 171 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए दो तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 5-5 विकेट झटके। इसके बाद एक अनोखा नजारा दिखा और गेंद को दो टुकड़ों में काटते हुए दोनों को एक-एक टुकड़ा सौंपा गया।
दरअसल क्रिकेट का एक पुराना ट्रेडिशन है कि पांच विकेट लेने वाला खिलाड़ी गेंद को मैदान से बाहर ले जाता है और अपने पास रखता है। लीड्स टेस्ट में रॉबिन्सन और टंग दोनों ने पांच-पांच विकेट झटके। इसके बाद यह दुविधा थी कि गेंद कौन रखेगा। फिर दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया कि आधी-आधी गेंद रखेंगे और ग्राउंड स्टाफ ने इसमें मदद करते हुए गेंद को दो हिस्सों में बांटा और दोनों को एक-एक टुकड़ा सौंप दिया।
दिन के खेल के बाद टंग ने बताया पूरा किस्सा
इंग्लैंड के लिए 20 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में ऐसा देखने को मिला जब दो गेंदबाजों ने एक ही पारी में 5-5 विकेट झटके। आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में ऐसा हुआ था, जब स्टीव हार्मिसन और मोंटी पनेसर ने 5-5 विकेट लिए थे। गेंद को तब भी दो टुकड़ों में नहीं बांटा गया था, लेकिन लीड्स टेस्ट में ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला। इस पर बात करते हुए जोश टंग ने पूरा किस्सा बताया।
जोश टंग ने बताया,”रोबो (रॉबिन्सन) ने कहा हम गेंद को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने ऐसा कर दिया। ऐसा पहली बार मैंने देखा था। मैं निश्चित ही इसे (आधी गेंद) को अपने पास रखूंगा। इससे पहले क्रिकेट बॉल के दो टुकड़े आपने शायद नहीं देखे होंगे, तो यह कुछ नया था जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे।” इसके बाद रॉबिन्सन और टंग दोनों ने गेंद का एक-एक टुकड़ा लिया और हाथ में उसे उठाते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया।
लीड्स टेस्ट के पहले दिन का पूरा हाल
लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और 6 रन पर ही पहले दो विकेट गिर गए। फिर अब्दुल्लाह शफीक (61) और इमाम उल हक (42) ने कुछ हद तक पारी को संभाला, मगर टंग और रॉबिन्सन के आगे और कोई पाक खिलाड़ी नहीं टिक सका।
ओली रॉबिन्सन ने 18 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट झटके, वहीं टंग ने 9.1 ओवर में 46 रन देकर पंजा खोला। इस तरह पाकिस्तान की टीम 48.1 ओवर में 171 रन बनाकर सिमट गई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 25 ओवर में 2 विकेट पर 112 रन बना लिए थे। कप्तान जो रूट 37 और जॉर्डन कॉक्स 23 रन बनाकर नाबाद थे।
रूट इतिहास रचने से दो कदम दूर, सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने के करीब; पोंटिंग का रिकॉर्ड भी खतरे में
जो रूट एक बार फिर से इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर फुलटाइम कैप्टन उतरने वाले हैं। उनके निशाने पर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड हैं। वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से महज 2 कदम दूर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर