पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लीड्स (हेडिंग्ले) में टेस्ट सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है। इंग्लैंड के दोबारा से टेस्ट कप्तान बने जो रूट के निशाने पर एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है। रूट अगर टेस्ट क्रिकेट में दो अर्धशतक और लगा देते हैं तो वह दिग्गज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे। इतना ही नहीं 79 रन बनाते ही रिकी पोंटिंग का भी एक खास रिकॉर्ड वह तोड़ सकते हैं।

जो रूट पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स को लगातार तोड़ते नजर आ रहे हैं। उसी में से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक का। सचिन के नाम सर्वाधिक 68 अर्धशतक टेस्ट में दर्ज हैं। जो रूट एक पचासा लगाते ही उनकी बराबरी कर लेंगे और दो पचासे ठोकते ही वह इस मामले में टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर: 68 (200 मैच, 329 पारी)

68 (200 मैच, 329 पारी) जो रूट: 67 (166 मैच, 304 पारी)

67 (166 मैच, 304 पारी) शिवनारायण चंद्रपॉल: 66 (164 मैच, 280 पारी)

66 (164 मैच, 280 पारी) राहुल द्रविड़: 63 (164 मैच, 286 पारी)

63 (164 मैच, 286 पारी) एलन बॉर्डर: 63 (156 मैच, 265 पारी)

रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड खतरे में

लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट के निशाने पर दिग्गज रिकी पोंटिंग का भी रिकॉर्ड होगा। वह अगर 79 रन इस मैच में बनाते हैं तो पोंटिंग को खास मामले में पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने इंग्लैंड की सरजमीं पर अब तक 87 टेस्ट की 153 पारियों में 7500 रन बनाए हैं। जबकि पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 92 मैचों की 154 पारियों में 7578 रन बनाए थे।

रिकी पोंटिंग घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं, मगर रूट 79 रन बनाते ही उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं और उन्होंने भारत में 7216 टेस्ट रन बनाए थे।

पंत नंबर 1, गिल को छोड़ा पीछे, कोहली से आगे जडेजा; WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में दूसरी पारी में 66 रन बनाते हुए जहां छक्कों का शतक पूरा किया। वहीं वह WTC में भी अब भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



