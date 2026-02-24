टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में मंगलवार (24 फरवरी) को पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक जड़कर इतिहास रचा। ब्रूक ने 51 गेंद पर 100 रनों की पारी खेली और इतिहास रच दिया। वह टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए। वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बने। यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक है। वह पहली बार अपने करियर में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे।

हैरी ब्रूक से पहले टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सर्वोच्च स्कोर क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने 2010 में भारत के खिलाफ 98 रन बनाए। लोरकन टकर ने 2026 में ही नाबाद 94 रन बनाए। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 2024 में 92 रन बनाए थे। ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बने। उनके अलावा एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने शतक लगाए हैं। वह इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। उनके अलावा जोस बटलर और डेविड मलान ने यह कमाल किया है।

ब्रूक पर नहीं पड़ा विकेट गिरने का असर

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 164 रन बनाए। 165 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। फिल साल्ट पहली ही गेंद पर पवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर कप्तान हैरी ब्रूक उतरे। जोस बटलर भी 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जैकब बेथल 8 और टॉम बैंटन 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसका असर ब्रूक पर नहीं पड़ा।

इंग्लैंड के टॉप-5 में से 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए

इंग्लैंड के टॉप-5 में से 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इसके बाद भी इंग्लैंड का जब चौथा विकेट गिरा तो उसका स्कोर 58 रन था। ब्रूक को सैम करन से थोड़ा साथ मिला। दोनों ने 28 गेंद पर 45 रन बनाए। करन ने 15 गेंद पर 16 रन बनाए। विल जैक्स ने 23 गेंद पर 28 बनाए और ब्रूक के साथ 31 गेंद पर 52 रन जोड़े। हैरी ब्रूक ने 17वें ओवर की पांचवीं गेंद पर चौके शतक पूरा किया। अगली गेंद पर शाहीन अफरीदी ने बोल्ड कर दिया, लेकिन तब इंग्लैंड को केवल 10 रन चाहिए थे। ब्रूक ने 51 गेंद पर 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 100 रन बनाए।

