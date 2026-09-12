इंग्लैंड ने बर्मिंघम में पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया है। लगातार तीन टेस्ट मैच हारने के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में पाकिस्तान की टीम आखिरी स्थान पर लुढ़क गई है। वहीं इंग्लैंड इस जीत के बाद अंकतालिका में भारत के बाद छठे स्थान पर आ गई है।
बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य दिया था जो मेजबान टीम ने 24.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जो रूट ने नाबाद 62 और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने नाबाद 59 रन की पारी खेली। इस मुकाबले में इंग्लैंड के डैन लॉरेंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ओली रॉबिन्सन और पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास प्लेयर ऑफ द सीरीज बने।
इस सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पारी और 103 रनों से मात दी थी। फिर दूसरे मैच में मेजबान इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को लॉर्ड्स टेस्ट में 194 रन से हराया। इस मैच के बाद पाकिस्तान की टीम से सपोर्ट स्टाफ के सदस्य समेत 7 खिलाड़ियों की छुट्टी हुई। फिर तीसरे मुकाबले में भी नतीजा नहीं बदला और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सूपड़ा साफ किया।
WTC अंकतालिका में इंग्लैंड को फायदा और पाकिस्तान आखिरी पर
पाकिस्तान को सीरीज में 3-0 से हराने के बाद इंग्लैंड का पर्सेंटाइल 34.44 हो गया है। वहीं पाकिस्तान की टीम लगातार तीन मैच हारकर WTC अंकतालिका में आखिरी यानी 9वें पायदान पर खिसक गई। वेस्टइंडीज की टीम अंकतालिका में 8वें और श्रीलंका 7वें पायदान पर है। भारतीय टीम मौजूदा अंकतालिका में 51.52 पर्सेंटाइल के साथ पांचवें स्थान पर है।
इंग्लैंड-पाकिस्तान तीसरे टेस्ट के बाद WTC 2025-27 की अंकतालिका
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|ड्रॉ
|बेनतीजा
|अंक
|पर्सेंटाइल
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|10
|8
|2
|0
|0
|0
|96
|80.00
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|36
|75.00
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|52
|72.22
|4
|बांग्लादेश
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|40
|55.56
|5
|भारत
|11
|5
|4
|0
|2
|0
|68
|51.52
|6
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|0
|1
|0
|74
|34.44
|7
|श्रीलंका
|6
|1
|2
|0
|3
|0
|24
|33.33
|8
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|0
|2
|0
|30
|20.83
|9
|पाकिस्तान
|9
|2
|7
|0
|0
|0
|16
|16.67
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