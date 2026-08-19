ENG vs PAK 1ST Test Match: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, बेकेनहम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह टेस्ट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सलमान आगा को दी गई।

इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि मुझे मैच से एक दिन पहले पता चला कि मुझे टीम की कप्तानी करनी है क्योंकि बाबर आजम उपलब्ध नहीं हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हां हम काफी समय से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज से पहले हमने घर पर एक महीने का कैंप किया था इसलिए मुझे लगता है कि हम यहां के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। जब भी आप किसी सीरीज के लिए जाते हैं, तो सीरीज जीतने का मौका हमेशा होता है, और हम इसी बारे में सोच रहे हैं।

सलमान आगा ने आगे कहा कि हम यहां टेस्ट सीरीज जीतना चाहते हैं और इसीलिए हम यहां आए हैं। टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करते हुए सलमान आगा ने कहा कि हमारी टीम में सात प्रॉपर बल्लेबाज हैं और चार गेंदबाज हैं। इसके अलावा टीम में तीन सीमर और एक स्पिनर हैं और जरूरत पड़ने पर मैं भी गेंदबाजी कर सकता हूं। इस मैच में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी अजान अवैस और इमाम-उल-हक संभालेंगे जबकि शान मसूद तीसरे नंबर पर होंगे तो वहीं अब्दुल्ला शफीक चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे।

पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

अजान अवैस, इमाम-उल-हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा (कप्तान), अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास।

पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

बेन डकेट, एमिलियो गे, जॉर्डन कॉक्स, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, डैन लॉरेंस, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), ओली रॉबिन्सन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग।

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