Eng vs Pak: आदिल राशिद ने धोनी की तरह रनआउट किया। (pc- ICC official twitter)

Adil Rashid pulled off an MS Dhoni during the 5th ODI against Pakistan: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच विश्वकप से पहले खेली गई पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 54 रनों से हारते हुए सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। इस मैच में पाकिस्तान की हार का मुख्य कारण उनके दो स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और कप्तान सरफ़राज़ अहमद का रनआउट था। जल्द विकेट गिरने के बाद दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाया लेकिन तभी इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज आदिल राशिद ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने कप्तान इयोन मॉर्गन और जो रूट की शानदार अर्धशतकीय पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 351 रन बनाए। मॉर्गन ने 64 गेंदों में पांच छक्के और चार चौके की मदद से 76 रन बनाए। वहीं रुट ने 73 गेंदों में 9 चौके की मदद से 84 रन बनाए। जवाब में विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ख़राब रही। टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान बिना खता खोले ही पवेलियन लौट गए। जमान के आउट होने के बाद अगली कुछ गेंदों में आबिद अली और मोहम्मद हाफिज भी चलते बने। पाकिस्तान ने मात्र 6 रन पर अपने 3 मुख्य विकेट खो दिए। इसके बाद बाबर आजम और कप्तान सरफ़राज़ अहमद ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 148 रन जोड़े।

Stop what you’re doing and watch this piece of skill! Live clips:https://t.co/0VhYlHMdZw#EngvPak pic.twitter.com/KMmhe2ZZug — England Cricket (@englandcricket) May 19, 2019

दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाए। ऐसा लग रहा था ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान की नैया पार लगा देंगे लेकिन तभी आदिल राशिद ने भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की एक ट्रिक अपनाते हुए बाबर आज़म को रनआउट कर इंग्लैंड को वापसी कराई। पाकिस्तान की पारी के 27 वे ओवर में आदिल की गेंद पर सरफ़राज़ लेग में गेंद प्लेस कर एक सिंगल चुराना चाहते थे। शॉट मारने के बाद दो कदम दौड़ कर सरफ़राज़ ने रन लेने से मना कर दिया लेकिन तब तक बाबर नॉन-स्ट्राइक से आधी पिच तक आ चुके थे। बाबर वापस पालते और गेंदबाज के छोर की तरफ भागे। तभी विकेटकीपर जोस बटलर ने गेंद उठाकर राशिद की तरफ फेंकी। गेंद स्टंप से थोड़ा दूर थी राशिद ने उसे पकड़ा और बिना देखे धोनी की तरह विकेट पर दे मारा। गेंद सीधा स्टंप पर लगी और बाबर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद सरफ़राज़ भी रन आउट हो गए और पाकिस्तान 297 रन बनाकर ढेर हो गया।

