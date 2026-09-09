इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की घस्ता हालत जारी है। बर्मिंघम में तीसरे टेस्ट के पहले दिन (9 सितंबर) लंच के बाद बाबर आजम की अगुआई वाली पाकिस्तान की टीम 33.5 ओवर में 133 रन पर आउट हो गई। केवल 3 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने के में ज्यादा समय नहीं लगा। इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने 4 विकेट झटके। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सऊद शकील ने 43 रन बनाए।

पाकिस्तान को पहला झटका सैम अयूब के तौर पर लगा, जिन्हें दूसरे टेस्ट में हार के बाद टीम में शामिल किया गया था। 10 गेंद का सामना करने के बाद वह खाता भी नहीं खोल पाए और ओली रॉबिन्सन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। छठे ओवर में 9 रन बनाकर अजान अवैस जोफ्रा आर्चर की गेंद पर टंग को कैच दे बैठे।

पाकिस्तान के शीर्ष पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए

इसके बाद अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाकर ओली रॉबिन्सन और शान मसूद 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। कप्तान बाबर आजम के तौर पर पाकिस्तान को पांचवां झटका लगा। उन्होंने 7 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान के शीर्ष पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूए बगैर पवेलियन लौट गए।

ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट लिए

पाकिस्तान के 5 विकेट 15 ओवर में 48 रन पर गिर गए। डेब्यूटेंट गाजी गोरी भी सऊद शकील का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सके और 4 रन बनाकर 4 रन बनाकर आउट हुए। अन्य डेब्यूटेंट मोहम्मद इमरान रंधावा 5 और राजाउल्लाह 11 रन बनाकर आउट हुए। नंबर 10 के बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास ने 21 रन बनाए। मोहम्मद अली 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने 4, ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट लिए।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जो रूट ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव हुए। तीन खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। पूरी खबर पढ़ें।