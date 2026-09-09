इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बुधवार (9 सितंबर) को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे चल रही इंग्लैंड की टीम ने बर्मिंघम टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव हुए। तीन खिलाड़ियों ने डेब्यू किया।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सैम अयूब की वापसी हुई। इसके अलावा विकेटकीपर गाजी गोरी, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह ने डेब्यू किया। इंग्लैंड ने एजबेस्टन में अपने पिछले छह टेस्ट में से चार हारे हैं। पाकिस्तान यहां आठ टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। वह पांच मैच हारा है और तीन मैच ड्रॉ रहे हैं।

जो रूट के नाम बड़ा रिकॉर्ड

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के नाम बड़ा रिकॉर्ड हो गया। स्टीव वॉ और रिकी पोटिंग को पीछे छोड़ते हुए वह दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। पोंटिंग और वॉ ने 168-168 टेस्ट खेल हैं। जो रूट का यह 169 वां टेस्ट हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा 200 और जेम्स एंडरसन 188 टेस्ट खेले हैं।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

बेन डकेट, एमिलियो गे, जॉर्डन कॉक्स, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, डैन लॉरेंस, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

अजान अवैस, सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम (कप्तान), सऊद शकील, गाजी गोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद इमरान रंधावा, रजाउल्लाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली।

भारत को 2021 में हराने के बाद शुरू हुई बर्बादी

मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने के बाद खिलाड़ियों को लगने लगा कि उन्होंने उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। हर कोई पाकिस्तान का कप्तान बनने की कोशिश कर रहा था। इसका नतीजा अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। पूरी खबर पढ़ें।