पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे दिन शुक्रवार (28 अगस्त) को 290 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड के लिए विकेटकीपर जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स ने अर्धशतक लगाए। जोस टंग और गस एटकिंसन ने आखिरी विकेट के लिए 47 रन जोड़े। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। पाकिस्तान को पहली पारी शुरू होने से पहले झटका लग गया है।

ओपनर इमाम उल हक को पहले दिन फील्डिंग करते समय पिंडली में चोट लग गई। इसके कारण वह पारी की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ ने 61 और जॉर्डन कॉक्स ने 55 रन बनाए। गस एटकिंसन ने 45 और जोश टंग ने नाबाद 30 रन बनाए। डेन लॉरेंस ने 17 और बेन डकेट ने 17 रन बनाए।

जेमी स्मिथ-जॉर्डन कॉक्स अर्धशतकीय साझेदारी

हैरी ब्रूक ने 15 और जोफ्रा आर्चर ने 14 रन बनाए। इमिलियो गे 8 और ओली रॉबिन्सन बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने 4 और मोहम्मद अली ने 3 विकेट लिए। खुर्रम शहजाद और अली उस्मान ने 1-1 विकेट लिए। इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स के बीच 95 गेंद पर 67 रनों की साझेदारी हुई। जोश टंग और गस एटकिंसन के बीच 67 गेंद पर 47 रनों की साझेदारी हुई। डेन लॉरेंस और जॉर्डन कॉक्स के बीच 43 रनों की साझेदारी हुई। हैरी ब्रूक और जॉर्डन कॉक्स के बीच 41 रनों की साझेदारी हुई।

इमाम उल हक की चोट पर अपडेट

पाकिस्तान के ओपनर इमाम उल हक की पिंडली में हल्का खिंचाव आ गया है, जिससे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाकी मैच में उनका खेलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इमाम को टेस्ट के पहले दिन चोट लगी थी और गुरुवार शाम के सेशन में वह मैदान से बाहर रहे। पीसीबी ने बयान में कहा, ‘बाद में स्कैन से पता चला कि पिंडली में हल्का खिंचाव है और इमाम का अभी पाकिस्तान की मेडिकल टीम की देखरेख में इलाज चल रहा है। बाकी टेस्ट में उनका खेलना इलाज पर निर्भर करता है जिससे वे ठीक हो सकें।’

इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू से बौखलाया पाकिस्तान

पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स से पूर्व कप्तान माइक एथर्टन का इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान के साथ इंटरव्यू को दिखाने से नाखुश पीसीबी ने धमकी दी कि अगर यह टेलीकास्ट हुआ तो उनके खिलाड़ी लंच के बाद मैदान पर नहीं आएंगे। पूरी खबर पढ़ें।