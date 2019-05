England vs Pakistan: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। बटलर ने महज 50 गेंदों में वनडे करियर का अपना आठवां शतक पूरा किया। बटलर ने अपनी पारी के दौरान चौकों से ज्यादा छक्के लगाए। बटलर के बल्ले से 9 छक्के और 6 चौके निकले। बटलर की पारी के बदौलत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 373 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा करने में सफल रही। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने शुरुआत से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा और उन्हें बल्लेबाजों पर हावी होने का मौका नहीं दिया। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में शतकीय साझेदारी पूरी की। जॉनी बेयरस्टो को 51 के स्कोर शाहीन अफरीदी ने फखर जमान के हाथों कैच आउट करा पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई।

इसके बाद जेसन रॉय ने जो रूट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़िय़ों के बीच 62 अहम रनों की साझेदेरी हुई। जेसन राय 87 के स्कोर पर इमाद वसीम के हाथों कैच आउट हुए तो वहीं जो रूट 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, इसके बाद कप्तान इयोन मोर्गन और जोस बटलर ने टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 93 गेंदों में 162 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर टीम के स्कोर को 370 के पार पहुंचाय़ा।

