इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वेस्टइंडीज दौरे से पहले कप्तान बनाए गए बाबर आजम चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सलमान आगा को कमान सौंपी गई है। बेकेनहम में वार्म-अप मैच के दौरान बाबर आजम चोटिल हो गए। पाकिस्तान अभी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है। मेहमान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग (WTC Ranking) में आठवें नंबर पर है, जबकि मेजबान टीम सातवें नंबर पर है।

पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद ने कहा, ‘पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। पहले टेस्ट में सलमान आगा कप्तान होंगे।’ फिलहाल बाबर सिर्फ पहले टेस्ट से बाहर हैं। सरफराज ने बताया कि उनके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में कोई फ्रैक्चर नहीं है। सरफराज ने कहा, ‘मेडिकल टीम बाबर की जांच कर रही है। उनकी उंगली में काफी दर्द है। दूसरे टेस्ट में अभी कुछ दिन बाकी हैं। उम्मीद है कि तब तक वह ठीक हो जाएंगे।’

बाबर का न खेलना पाकिस्तान के लिए झटका

पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को इस बात की चिंता सता रही थी कि बाबर पहले टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं। बेकेनहम में चोट लगने के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और वे बाकी मैच में नहीं खेल पाए। उनकी जगह आगा ने पाकिस्तान की कप्तानी संभाली। बाबर का न खेलना मेहमान टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा। खासकर इसलिए क्योंकि वे धीरे-धीरे अपनी फॉर्म में वापस आ रहे थे।

आगा पहली बार टेस्ट में बने कप्तान

वेस्टइंडीज सीरीज में बाबर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और दूसरे टेस्ट का अंत दो शानदार छक्कों के साथ किया। वेस्टइंडीज दौरे से ठीक पहले ही उन्हें कप्तान बनाया गया था। आगा ने पहले कभी पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी नहीं की है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में उन्होंने टीम के लीडरशिप ग्रुप में अपनी मजबूत जगह बना ली है।

वेस्टइंडीज का दौरा आगा के लिए अच्छा नहीं रहा

पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में नियमित रूप से खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों में आगा शामिल हैं। वह अभी टी20 टीम के कप्तान भी हैं। हालांकि, वेस्टइंडीज का दौरा आगा के लिए अच्छा नहीं रहा, जहां उन्होंने तीन पारियों में 20 रन बनाए।शान मसूद भी अपनी उंगली की चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जायडन सील्स की गेंद उनके हाथ पर लगी थी। इसके बाद वे दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए और बेकनहम में हुए वॉर्मअप मैच में भी शामिल नहीं हुए।

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान

पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। इस टीम में जैकब बेथेल को शामिल नहीं किया गया है जबकि 2 साल के बाद डैन लॉरेंस की टीम में वापसी हुई है। पूरी खबर पढ़ें।