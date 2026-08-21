इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में पाकिस्तान की हालत खराब है। पहली पारी में 171 रन पर आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 13 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान के दोनों ओपनरों इमाम उल हक 0 और अजान अवैस 9 को जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन भेजा।

इमाम का विकेटकीपर कैच जेमी स्मिथ ने पकड़ा। वहीं अजान अवैस का कैच पकड़कर जो रूट ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए। रूट ने टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव स्मिथ क पीछे छोड़ा।

राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर

रूट ने 219 कैच ले लिए हैं। स्मिथ के 218 कैच हैं। तीसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ हैं। उन्होंने 210 कैच लपके हैं। श्रीलंका महेला जयवर्धने ने 205 और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने 200 कैच लिए हैं। रूट और स्मिथ के बीच सबसे ज्यादा कैच लेन की रेस बनी रहेगी।

टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर

219* – जो रूट।

218 – स्टीवन स्मिथ।

210 – राहुल द्रविड़।

205 – महेला जयवर्धने।

200 – जैक कैलिस।

इंग्लैंड ने 238 रनों की बढ़त हासिल की

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 22 अगस्त से मैदान पर दिखाई देंगे, जब बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। पाकिस्तान-इंग्लैंड मैच की बात करें तो मेजबान टीम ने पहली पारी में 409 रन बनाए। 238 रनों की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा। हैरी ब्रूक ने 93 गेंद पर 91 रन बनाए। जॉर्डन कॉक्स ने 73, कप्तान जो रूट ने 66 और डेन लॉरेंस ने 51 रन बनाए।

इंग्लैंड की पहली पारी

पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक शतक लागने से चूक गए। उनके अलावा 3 अन्य बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। ब्रूक ने 93 गेंद पर 91 रन बनाए। जॉर्डन कॉक्स ने 73, कप्तान जो रूट ने 66 और डेन लॉरेंस ने 51 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।